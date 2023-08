La clave de Américo 

Entre más ataques les lanzan, más consentidos son en los tiempos de la 4T, donde el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA prefiere resultados a la grilla barata.

El gobernador busca las victorias electorales, por eso está atento al proceso de la selección de los candidatos al Senado, para que los elegidos, aún los suplentes, cuenten con su voto y no su veto.

Como nos la sabemos, su primer paso, fue conseguir que sea mujer la que encabece la formula, para evitar que le metan gol. AMÉRICO tendrá que dar su visto bueno.

Sin embargo, en el caso de los alcaldes, AMÉRICO apoya la reelección de algunos ediles, particularmente aquellos que son objetos de ataques internos y externos.

Por ejemplo, el victorense DUARDO GATTÁS BÁEZ, cuyas principales acometidas vienen del interior de Morena, como es el caso del diputado local PEPE BRAÑA.

Acaso PEPE no se da cuenta que atacar a LALO es hacerlo contra el propio AMÉRICO que hoy más nunca desea de ver el cambio en la capital.

Cuando BRAÑA lanza acusaciones respecto al servicio de recolección de basura, acaso no entiende que AMÉRICO apoya con la donación de los camiones recolectores para la reorganización de rutas.

Cuando habla de las fallas en el servicio de agua potable, acaso no entiende que es uno de los rubros que más le interesan al gobernador AMÉRICO.

Tan le importa garantizar el abasto de agua potable en ciudad Victoria, que será una de las magnas obras de la actual administración.

AMÉRICO estuvo en la ciudad de México precisamente para avanzar en la construcción del acueducto de esta capital, por lo que logró que se le asignará la clave 2316000036 por la Secretaría de Hacienda.

Esto permite que se incluya en el proyecto presupuestal 2024 que la SHCP hará llegar a la Cámara de Diputados, a fin de que el pleno apruebe y el próximo año, al fin, puedan iniciarse los trabajos de construcción.

Estiman tendrá un costo de mil 800 millones la segunda línea del acueducto de la presa Vicente Guerrero, el cual tendrá una longitud de 54 kilómetros y una capacidad de 500 litros por segundo para abastecer de agua a más de 350 mil victorenses durante los próximos 30 años.

El ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA frenó el proyecto, era tanto el odio a los victorenses que hasta rechazó gestionar un negocio de mil 800 millones de pesos que pudo marcar a su administración.

CABEZA DE VACA no tiene una sola obra que distinga su sexenio, todos sus antecesores dejaron algo para ser recordados, en el caso del panista siempre estará vigente como uno de los mandatarios más corruptos y cuyos delitos todavía siguen impunes.

AMÉRICO protege y cuida a los suyos, entre más señalamientos les hacen, más reciben su apoyo, el caso de ciudad Victoria, no es el único, su calor se siente en otros municipios donde los alcaldes también buscan su bendición.

En Tampico, el alcalde CHUCHO NADER está satisfecho con la afluencia turística que se incrementó en más del 42 por ciento respecto al mismo periodo del 2022, gracias a los nuevos atractivos turísticos que se ofrecen, además del clima de paz y seguridad que prevalece en la ciudad.

El puerto jaibo registra visitantes de gran parte del país, además de Estados Unidos y Europa que dejaron una histórica derrama económica, quienes disfrutaron de los nuevos destinos que ofrece la ciudad, está el Museo del Automóvil; los parques Fray Andrés de Olmos y Chairel, el muelle flotante de la Laguna del Carpintero y la rueda de la fortuna con 30 mil pasajeros.

POR JUAN ANTONIO MONTOYA BÁEZ

