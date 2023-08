La pelea por la senadurías

Mientras que en la carrera presidencial el PRI y el PRD han aceptado la designación de Xóchitl Gálvez como candidata de la Alianza por México, la pelea por las senadurías, diputados y alcaldías, sin embargo, no se vislumbran tan sencillas. Esto a causa de que la alianza nacional no es total sino parcial, solo aplica para la presidencia de la República, no incluye todas las gubernaturas, tampoco a todos los distritos electorales ni a todos los municipios.

En los casos como el de Tamaulipas, entidad en la que el PAN y el PRI no son gobierno, las dificultades serán mayores.

El exdirigente estatal del tricolor, Edgar Melhem Salinas, ya adelanto algunas de ellas. Como sería el PRI, no Acción Nacional, el que encabezará las candidaturas podrían surgir desacuerdos que las cúpulas nacionales tendrán que resolver.

En ese escenario, de los aspirantes a los que podría echar mano el PAN para recuperar el terreno político perdido el 2018, el idóneo, porque no es cabecista, es el alcalde tampiqueño Chucho Nader, el excandidato a gobernador, César Verástegui, y el senador Ismael García Cabeza de Vaca, en cambio, tienen más de la mitad de los panistas en contra.

En Morena, los prospectos de mayor peso serían la ex presidenta de Reynosa, Maki Ortíz y la de Nuevo Laredo, Carmen Lilia Cantúrosas, seguidas del delegado de gobernación, Felipe Garza Narváez y la secretaria del Trabajo, Olga Sosa.

En las filas priistas no hay nada que hacer, aunque se mencionan a Paloma Guillen y a Enrique Cárdenas, el más competitivo sería Ramiro Ramos Salinas, con la desventaja

de que tendrá que cargar con la deteriorada marca política.

Hablando de otras cosas, el Gerente de la Comapa Sur, Francisco González Casanova ha implementado varias innovaciones para mejorar el servicio de agua.

Con este objeto instaló un módulo en la planta Altavista para atender a las personas de la tercera edad y a los discapacitados, dispuso una aplicación para que paguen el servicio sin salir de casa y descuentos a los que tienen adeudos.

Sin olvidar el trato humanista al personal de la institución impuesto por el gobierno de Américo Villarreal a todos los trabajadores que laboran en las distintas dependencias de la administración estatal.

Para cerrar, el que no tiene punto de reposo es el diputado Edmundo Marón. Además del reparto de miles de garrafones de agua purificada, el legislador visita cuatro colonias por semana para llevar alimentos básicos a bajo precio y conocer las exigencias de los moradores de escasos recursos.

Con estas y otras acciones, Mon quiere ganar la carrera de la disputa de la candidatura panista a alcalde de Tampico, por la que compiten también el director de Servicios Públicos, Pepe Schekaibán, y la diputada Rosa María González.

POR JOSÉ LUIS HERNÁNDEZ CHÁVEZ

jlhbip2335@gmail.com