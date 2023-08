MC: dará batalla

El partido Movimiento Ciudadano se está preparando para dar la sorpresa el próximo año como una verdadera oferta política en los 43 municipios de Tamaulipas.

La ola naranja está organizándose para poder dar la batalla con hombres y mujeres, tanto a las alcaldías como a las diputaciones locales que puedan tener una posibilidad real de ganar los comicios.

No le sorprenda que muchos de sus abanderados podrán estar dividiendo la elección en el municipio de Tampico, Madero y Altamira.

No descarte que muchos de los políticos rechazados y malqueridos en el PAN y en Morena busquen tocar la puerta naranja.

Casi es un hecho que su candidato presidencial será el gobernador de Nuevo León, Samuel García, un tipo que tiene mucho rating en la redes sociales y qué habrá de generar un disparo en las votaciones durante el año que entra.

El pasado mes de octubre del año 2021 llegó a la dirigencia estatal, Juan Carlos Zertuche, quien ha estado trabajando al cien por ciento en el proyecto naranja.

Ha reiterado que su mayor alianza es con la ciudadanía para poder mejorar la calidad de vida de los ciudadanos a través de las políticas públicas naranjas.

Zertuche ha estado haciendo equipo con cada uno de los activos naranjas del estado para estar preparados rumbo a una de las elecciones más complicadas e históricas del país.

En el municipio porteño ha hecho equipo con el regidor, Edgar Treviño, para estar buscando avanzar en esta comuna que es una de las más importantes del estado.

Y llegando, llegando recibió el estatus de los que si trabajan, de los que tiran la flojera y de los traidores , hay está el caso de Britania Bache Vega, quien se vendió y dejó a este partido que le dio la oportunidad de ser regidora de Altamira, lamentablemente puso precio a su moral y demostró no ser nada agradecida pues se pintó de otro color al día siguiente de haber tomado protesta.

Por eso Zertuche reforzó al equipo en la comuna industrial con la llegada del “Junior” de Esteban de la Portilla, hijo de uno de los alcaldes más queridos de esta ciudad, Juan Genaro de la Portilla.

En Madero se ha quedado a medias, pues malamente el regidor Mauro de los Reyes se la ha pasado perdiendo el tiempo como aprendiz de YouTuber, en lugar de ponerse a chambear.

Se preocupa más por subir una foto a su Face por su nuevo corte de pelo y se olvida de atender su labor como regidor.

En esta ciudad no hay liderazgo naranja, Zertuche debe de ponerse a chambear, pues imagínese, Mauro Reyes, en lugar de defender un petición ciudadana, anda de abogado defendiendo a borrachos para que no sean multados, muy mal esto, reprobado, tacha, para el regidor.

A nivel estatal, no cantan mal las rancheras con Gustavo Cárdenas, pues es un bueno para nada, que se la pasa vendiendo sus votos.

Juan Carlos Zertuche tendrá que poner orden y dar las “sacudidas” que correspondan para ir con todo en las 43 alcaldías del estado y por las Diputaciones locales.

Trae muchas ganas de sacar MC adelante y por eso ha sido el dirigente que más veces ha visitado cada zona del estado, mostrando su liderazgo, capacidad y madurez política.

Vienen cosas buenas para MC, para los que si trabajan y le echan ganas.

Y más por su coordinador estatal, Juan Carlos Zertuche, quiere dar golazos en el 2024.

Recuerde: ¡No se vale chillar!

POR MARIO ALBERTO PRIETO