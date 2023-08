Preselección de candidaturas

Si no hay algún cambio abrupto en las reglas y procedimientos, previamente anunciados en sus respectivas convocatorias, en tres semanas se definirán las candidaturas presidenciales de la coalición oficialista y la opositora. Por su parte, la definición de Movimiento Ciudadano ocurrirá un poco más adelante, una vez que se definan las dos anteriores.

Esta semana se definirán las casas encuestadoras que acompañarán el ejercicio de la coalición Morena-PVEM-PT. Marcelo Ebrard anunció ayer serias preocupaciones por el posible acarreo, uso de recursos públicos de la Ciudad de México y personal de la Secretaría de Bienestar para favorecer a Sheinbaum.

Por otro lado, en el proceso interno del Frente Amplio por México ya sólo quedan tres aspirantes: Xóchitl Gálvez y Santiago Creel por el PAN, y Beatriz Paredes por el PRI. Enrique de la Madrid fue eliminado en una primera ronda de encuestas, mientras que los aspirantes del PRD, Miguel Ángel Mancera y Silvano Aureoles, fueron eliminados en la etapa previa de recabación de apoyos ciudadanos —hecho por el cual también manifestaron distintas preocupaciones—.

¿Qué dicen las encuestas más recientes sobre las y los aspirantes a la candidatura presidencial? Según la encuesta nacional levantada por Buendía & Márquez —levantada entre el 10 y el 14 de agosto entre mil entrevistados en vivienda—, los seis aspirantes con mayor nivel de conocimiento a la fecha son Marcelo Ebrard (70%), Claudia Sheinbaum (69%), Luis Donaldo Colosio (59%), Beatriz Paredes (54%), Santiago Creel (49%) y Xóchitl Gálvez (43%). Con la excepción de Gálvez, cuyo conocimiento ha aumentado en 15 puntos de junio a la fecha, la mayoría de estos aspirantes ya contaban con altas tasas de conocimiento desde un par de meses atrás.

En cuanto al saldo neto entre las opiniones positivas y negativas (entre quienes sí los conocen), destaca que Ebrard y Sheinbaum tienen balances de opinión positivos de entre 27 y 32 puntos, mientras que Gálvez y Creel tienen un saldo negativo de cinco y siete puntos, respectivamente.

Entre los aspirantes oficialistas, Sheinbaum aventaja a Ebrard con 35 frente a 22 puntos porcentuales, una ventaja que no ha cambiado significativamente de junio a la fecha. Ninguno de los otros aspirantes oficialistas —Adán Augusto López, Gerardo Fernández Noroña, Ricardo Monreal o Manuel Velasco— supera 7% de preferencias brutas. ¿Cómo explicar que tantos eventos proselitistas del oficialismo prácticamente no han cambiado las intenciones de voto entre la población?

La misma encuesta revela que, entre los simpatizantes morenistas, la ventaja de Sheinbaum sobre Ebrard es de 28 puntos, mientras que entre independientes esta ventaja sólo es de ocho puntos, y entre simpatizantes de la oposición ésta es de sólo dos puntos. Estas diferencias revelan la importancia del diseño muestral de las encuestas que levantará Morena.

Los datos de la misma encuesta sugieren que Sheinbaum tiene menos opiniones favorables entre la población de mayor escolaridad. Por su parte, Gálvez tiene opiniones ligeramente más favorables entre la población más joven. Entre las mil personas encuestadas, llama la atención que una proporción no despreciable de personas tienen opinión favorable tanto de Gálvez como de Sheinbaum o Ebrard (entre 6.7 y 7.5 %). De hecho, entre los simpatizantes de Morena que conocen a Xóchitl Gálvez, aproximadamente una cuarta parte tienen una opinión favorable de ella.

Es probable que las dos aspirantes punteras de cada coalición hasta este momento, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, acaben siendo las candidatas oficiales. Sin embargo, queda por ver cuánto cuidarán el proceso de designación en cada coalición, so pena de debilitar a una u otra. Incluso cuando una candidatura pudiera parecer tan firme como la de Sheinbaum, su legitimidad dependerá en gran medida de cuán cuidadoso o no sea el proceso para designarla.

POR JAVIER APARICIO