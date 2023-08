Espigón contra las violencias “autorizadas”

El hostigamiento y acoso sexual son graves problemáticas que ocurren en diversos contextos, incluidos los centros de trabajo, donde también se registran otras violencias. La Encuesta Nacional sobre Discriminación 2022 estima que 14.6% de la población de 18 años y más no estaría de acuerdo en contratar a una persona que vive con SIDA o VIH; mientras que solo el 3.3% rechaza la idea de contratar a una persona indígena. Además, el 19.7% de la población de mujeres de 18 años y más declaró que las discriminan mucho cuando van a buscar empleo; mientras que, 11.8% manifestó este grado de discriminación cuando van a las oficinas o servicios de gobierno.

Ante estas problemáticas, diversas instituciones han impulsado acciones por la igualdad laboral y la no discriminación en los centros de trabajo de nuestro país. Un proceso que ha sido gradual y constante, apegado a los valores fundamentales de justicia social y derechos humanos.

Durante más de dos décadas, diversas instancias como el Instituto de las Mujeres con su Modelo de Equidad de Género (MEG), el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación con su Guía de Acción contra la Discriminación “Institución Comprometida con la Inclusión” (Guía ICI) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social con la Norma 025 de 2009 y 2012, han trabajado en la promoción y consolidación de prácticas laborales igualitarias y no discriminatorias.

Uno de los puntos culminantes de estos esfuerzos fue la creación y actualización de la Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No Discriminación. Un documento con amplio marco jurídico convencional, constitucional y legal, que enfatiza la importancia de implementar una política de igualdad laboral y no discriminación, así como la creación de un órgano encargado de su seguimiento, el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación, con diversos propósitos como vigilar la incorporación de la perspectiva de género y no discriminación en los procesos de reclutamiento, selección, movilidad y capacitación.

No obstante, las reglas, especificaciones, atributos, métodos y directrices que proporciona esta Norma Mexicana, es importante difundir ampliamente su implementación, tanto para dar a conocer su contenido como para la prevención de violencias de género y prácticas discriminatorias en otros ámbitos impregnados por las estructuras de organización y dominación sexo-género que normalizan la violencia contra las mujeres, hombres y todas las personas que no ostentan el poder.

El pasado lunes 21 de agosto, consciente de la importancia de implementar una política de igualdad laboral y no discriminación, así como de su difusión, la titular de la Secretaría del Trabajo de Tamaulipas y Previsión Social de Tamaulipas, Olga Patricia Sosa Ruiz, instaló el Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación frente a titulares de diversas dependencias y representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación.

Olga Sosa enfatizó que el gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa políticas públicas para promover ambientes laborales armónicos dentro del servicio público, donde se respete la igualdad laboral, haya cero tolerancia a cualquier tipo de discriminación y se implementen buenas prácticas laborales, en favor de un ambiente sano, digno, igualitario y de oportunidades para todas las personas.

Norma Angélica Pedraza Melo, Contralora gubernamental, tomó protesta al Comité presidido por Olga Sosa Ruiz; e integrado por la secretaria técnica, Lorena Enríquez Huerta, titular de la Dirección de Género e Inclusión Laboral, y por ocho vocalías; fungen como invitadas permanentes, Susana Hernández Enciso y Cecilia Camarillo García, representante de la CODEHT y la contralora interna, respectivamente.

Un evento con buena convocatoria que permitió hacer visible lo invisible, lo normalizado, “lo permitido”: las violencias de género y las conductas discriminatorias, frutos de las dinámicas de poder de una sociedad patriarcal que las autoriza. Ahora contenidas por el espigón de la igualdad y no discriminación.

¿Usted, qué opina?

POR NOHEMI ARGÜELLO SOSA