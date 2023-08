Los refrescos de Rivas 

En Nuevo Laredo, la guerra de lodo se desata entre panistas y morenistas, pero particularmente contra el ex alcalde ENRIQUE RIVAS CUÉLLAR, pero sin aportar mayores elementos.

Se anuncia que será encarcelado por actos de corrupción que supuestamente cometió como presidente municipal, tratando de desvirtuar las acciones que impulsó.

RIVAS no es una blanca paloma, tiene los dos lados de la moneda, es como cualquier político que llega al poder. Nadie es una persona pura, para llegar hay que cometer maldades y hacer traiciones, la castidad siempre se queda en el camino.

La guerra se origina por los últimos movimientos que realiza, donde empezó a visitar a las familias de colonias, provoca celo y envidia.

El enanismo se manifestó de inmediato al lanzarle obuses y señalar que pronto será aprehendido por denuncias, pero sin aportar los elementos.

Las denuncias fueron presentadas en la época de ex gobernador FRANCISCO JAVIER GARCÍA CABEZA DE VACA, con quien tuvo problemas.

Tan hubo diferencias, que CABEZA hizo las maniobras necesarias promoviendo el voto cruzado en su contra. ENRIQUE RIVAS fue el único candidato a una diputación local que perdió la elección.

Fue evidente el voto cruzado en contra de RIVAS, quien vuelve a sacar la cabeza, exponiéndose nuevamente a que revivan su expediente y lo manden a la hoguera.

Si existen elementos en su contra deben procesarlo, pero las acusaciones y amenazas renacen ahora que empezó a retomar la atención en su página de Facebook, sobre todo después de aceptar las invitaciones de unas vecinas para acudir a una lotería y llevar unos refrescos.

Los morenistas piensan que sería compañero de fórmula de la ex secretaria de Bienestar Social, YAHLEEL ABDALÁ CARMONA, quien ayer se la pasó recorriendo diversos sectores de la ciudad donde se sufrieron inundaciones por las lluvias que llegaron ayer a la frontera.

Los comentarios que se hacen en torno a su salida por las calles de toda la ciudad, se ven muy equilibrados en cuanto al número de positivos y negativos. Son muchos los que lanzan los ataques a la actual administración municipal y llegan hasta recordar el último trienio de RIVAS CUÉLLAR y lo llegan a comparar con el trabajo de los morenos.

Claro, también hay quienes se le va la yugular a los panistas, particularmente a YAHLEEL y RIVAS.

Esta es una historia que nos dará mucho que hablar en los próximos meses, los posibles candidatos panistas empezaron a levantar celos ante un a falta de trabajo real en el municipio.

La elección de Nuevo Laredo es de suma importancia por el tamaño del presupuesto y que es una ciudad capaz de darle vida y forma a cualquier sueño.

El gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA estuvo en Reynosa, donde encabezó la segunda reunión ordinaria de la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua Potable y Saneamiento de la Cámara de Diputados.

Acompañado del alcalde anfitrión, CARLOS PEÑA ORTÍZ, el mandatario estatal junto a los diputados federales OLGA JULIANA ELIZONDO GUERRA y JUAN GONZÁLEZ LIMA hicieron algunas propuestas para eficientizar, tecnificar y mejorar la administración de los recursos hidrícos en Tamaulipas.

CARLOS PEÑA agradeció la presencia del gobernador y la oportunidad de presentar proyectos importantes que puedan favorecer a este municipio.

AMÉRICO está en la frontera horas después de los actos vandálicos, es un mensaje sobre quien tiene el poder del Estado. Como dicen, no dirá nada, pero habrá señales.

