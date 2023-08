PRI y PAN, pleito entre pandillas

La confrontación PRI-PAN es evidente toda vez que está en juego la candidatura presidencial, es decir, la ambición por alcanzar el poder a costa de cualquier cosa. Ahora mismo el combate interno salió de control ante el crecimiento de Beatriz Paredes y la disminución del “fenómeno” Xóchitl Gálvez, esta última que, salvo groserías y recetas para bien tomar cerveza y evitar las “micheladas”, ya no tiene más que ofrecer. En cambio, la tlaxcalteca con toda su madurez política se proyecta como mejor opción para convertirse en abanderada de la oposición.

No es fortuito el sacrificio de Santiago Creel quien fue obligado por el grupo rapaz a dejar el camino libre a “la señora X”. Se trata de una estrategia desesperada que puede resultar siempre y cuando el priismo recule en el acuerdo nacional de apoyar sin reservas a Paredes. Aquí lo sorprendente es el resurgimiento tricolor que como en sus mejores tiempos cierra filas por una causa reclamada por derecho de antigüedad. Desde luego es la nostalgia de lo que fue y difícilmente volverá a ser.

De manera que PRI y PAN están decididos a autodestruirse y ni modo que sea invento cuando las dirigencias llaman a combate, sin que mucho importen las proclamas de unidad y complicidad que dieran forma a la alianza maldita donde como sabéis, también aparece el PRD en calidad de “invitado de piedra” dispuesto a cumplir tareas humillantes y denigrantes que garanticen recibir migajas de lo sobrante.

El asunto es que Xóchitl ya no la tiene segura por la sencilla razón de enseñó el cobre en todos los sentidos al tiempo que Beatriz avanzó por la ancha avenida de su experiencia dejando que la panista fuera víctima de sus propios errores y tonterías. (No siempre iba a recibir la publicidad gratuita desde “las mañaneras” de palacio nacional). Lo que al principio pareció gracioso y atrevido pasó a ser ridículo y grotesco, pero ya aburrió.

No hay duda entonces que el antinatural amasiato PRI-PAN se desmorona y ha de sucumbir tras conocerse el resultado de la opinión de la militancia. Habrá un censo ciudadano y dos encuestas, proceso del que saldrá el nombre de la candidata que será dado a conocer el tres de septiembre y las dudas inundan el borrascoso escenario de la oposición que podría terminar en vulgar pleito de callejón o de pandilleros que no es lo mismo, pero es igual.

Por otra parte, la situación de Santiago Creel no deja de ser penosa. A sus años y su historial, fue utilizado como lo fueron Enrique de la Madrid, Silvano Aureoles, Miguel Ángel Mancera, incluso Lilly Téllez. En este caso se confirma la advertencia de AMLO respecto de que todo es un montaje para aparentar que en el llamado “Frente Amplio Opositor” funciona la democracia y el entendimiento entre partidos en apariencia diferentes, aunque igual de inmorales.

El que fuera secretario de Gobernación con Fox, debió asumir la vergüenza en un mensaje público cuya sinceridad pocos creyeron y donde por supuesto, marca el final de su carrera política. (Suponemos que por dignidad rechazará la invitación de Xóchitl para que coordine su campaña, si es que le gana a Bety si no, psss no). El resultado de esta simulación será negativo para el PAN y ha de confirmar que la conciencia ciudadana ya no es la que prevaleció durante el neoliberalismo corrupto y ladrón.

SÍ A LOS LIBROS DE TEXTO

Débiles protestas en Tamaulipas contra los libros de texto. Cierto, algunos grupos conservadores especialmente en el sur, demandan detener el reparto, sin embargo, no existe la fuerza ni los argumentos necesarios para evitar que niños y jóvenes tengan acceso al concepto transformador de la educación en México.

En nuestra entidad no sucede lo que en otras partes donde la reacción pretende bloquear el esfuerzo del supremo gobierno relativo a terminar con la manipulación que por muchos años padecieron las nuevas generaciones. Es otra época que corresponde al avance científico y social dejando atrás el obscurantismo generador de ignorancia y causante de la falta de solidaridad y sentimiento humanista.

Hay protestas digo, que, aunque escasas y aisladas, serán respetadas, de acuerdo a las declaraciones de las autoridades en la materia, pero de ninguna manera serán factor que limite o inhiba la aplicación del nuevo modelo educativo. Así sea.

SUCEDE QUE

Al PAN le conviene un pueblo analfabeto e ignorante.

POR MAX ÁVILA