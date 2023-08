El guapo salió de la cárcel

Fue Gobernador de Tamaulipas del 2005 al 2010, uno de los mandatarios más sencillos y carismáticos que ha tenido Tamaulipas, pero que tocó fondo al terminar su mandato, al grado de llegar a la cárcel.

La historia, del peor trago amargo que ha vivido Geño, empezó cuando fue alcalde de la capital del estado. Y tuvo la suerte de recibir la bendición del mandatario saliente, Tomás Yarrington, quien también está en el botellón.

Geño se convirtió en el “Corazón de Tamaulipas”, esa fue la luz verde para ser el próximo Gobernador de Tamaulipas, hace más de 13 años.

El arranque de su historia que se convirtió en tragedias pues pasó de Rey a … preso y acusado.

Era apodado como uno de los Tamaulipas “guapo de guapos” y logró ser uno de los más votados…. con más de 500 mil votos contra el “bueno para nada “ de Gustavo Cárdenas.

Fue un Gobernador que muchas veces no sabía ni lo que iba a inaugurar y que no sabía ni leer un discurso correctamente, por eso siempre terminaba en chistes o cotorreando a la raza, para que no se notara que estaba reprobado al hablar en público.

Un Gobernador amable, bonachón y hasta bondadoso.

Trató como reyes a muchos periodistas, pues les regaló plazas de maestros, concesiones de taxis y se portaba con “M” con los periodistas de aquella época.

La verdad es que Geño no respetó la regla de oro, que casi casi marca que al terminar como Gobernador y debió abandonar el estado e irse a vivir a otro lado.

Prácticamente retó al mandatario en turno, Francisco García Cabeza de Vaca, a quien le hizo la vida de “cuadritos” siendo Diputado local.

Y finalmente lo metieron al bote el 6 de Octubre del 2017, acusado de enriquecimiento ilícito y otros delitos.

Estuvo más de 2 mil días preso, se ensañaron contra él, digo no fue un santo como Gobernador, pero de que se ensañaron, se ensañaron.

Ya lo dejaron salir del ‘botiquín’ y seguramente está muy arrepentido de haber entrado al mundo de la política.

Vimos en redes sociales a muchos priistas como el Diputado Edgar Melhem y al ex dirigente del tricolor estatal, Ricardo “el Negro Gamundi” casi casi llorando muy emocionados por la salida de su ex patrón.

Así hubieran sido buenos para llevarle un taco o unos cigarros la cárcel.

Pero muchos de los que vivieron a costillas de su Gobierno lo desconocieron y hasta traicionaron … ¡Que no se hagan guajes!

ESDRAS ROMERO VIGILA REVISIÓN DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

En el marco de la Asamblea Permanente que mantiene la sección número Uno del Sindicato Petrolero para la Revisión del Contrato Colectivo de Trabajo 2023- 2025, el líder de los petroleros, Esdras Romero, informó que se han realizado reuniones con Petróleos Mexicanos con el acompañamiento de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como audiencias en el Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos y en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, sin que a la fecha exista acuerdo satisfactorio que permita concluir las negociaciones.

Por eso ha solicitado al Tribunal la ampliación del periodo de Pre huelga hasta el 30 de septiembre del presente.

Esdras Romero está interesado y ocupado en velar por garantizar la continuidad operativa de Petróleos Mexicanos, pero también a la decisión de mantener el reclamo de un aumento salarial justo.

Esdras no va descansar hasta que reconozcan el esfuerzo de los petroleros hacia la estabilidad y al desarrollo del país, reflejado en sus ingresos.

Esdras está puesto y dispuesto a defender los derechos de sus compañeros trabajadores por eso en la Sección Numero Uno del STPRM hay unidad y hermandad encabezada por su líder Esdras Romero Vega.