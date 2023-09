Babo de Cartel de Santa me buscó para una colaboración: Wendy Guevara

CIUDAD DE MÉXICO.-Wendy Guevara sigue en la cima del éxito, pese a que el furor por La Casa de los Famosos México ha bajado un poco, y es que la gran ganadora del reality show antes mencionado sigue apareciendo en todos lados y todos los famosos y no famosos desean colaborar o trabajar con ella.

Es tanta la carga de trabajo de la influencer que tuvo que cancelar su participación en la telenovela de Juan Osorio, sin embargo, Wendy sigue con su gira musical en la que algunas veces participa Nico, además la influencer ahora podría unir fuerzas con Babo de Cartel de Santa pues asegura que el rapero la buscó para colaborar.

Wendy podría trabar con El Babo

¿Wendy y Babo cantarán un nuevo tema juntos?

Fue a través de una de sus transmisiones en vivo en donde Wendy Guevara dio a conocer que el asediado rapero Babo, la buscó para grabar una colaboración, sin embargo, la influencer no cantará sino que su participación será de otra forma.

De acuerdo con la propia Wendy, el rapero la buscó para que aparezca en el video musical de su nuevo tema, en el cual presuntamente también podría participar Poncho De Nigris.

El Babo quiere a Wendy en su video

Pese a lo anterior y a que podría ser una buena oportunidad para Wendy, la nacida en León, Guanajuato, reveló que no sabe si es que aceptará ser parte del video musical de Babo.

“Me buscó Babo para que salga en un video musical. Yo le dije que voy a ver. A lo mejor se me hace, hermanas, aunque sea un agarrón de por ahí”.

Cabe señalar que Wendy no dio más detalles de las condiciones que pediría para que ésta acepte salir en dicho proyecto a lado del famoso rapero y su ex compañero Poncho De Nigris.

¿Por qué Wendy ya no será parte de la telenovela?

Fue a través de una transmisión en vivo desde sus redes sociales que Wendy Guevara dejó entrever la posibilidad de que cancelará su participación en la nueva telenovela de Juan Osorio, si bien no confirmó que ya no será parte de esta producción la influencer si dijo que de participar tendría que dejar de hacer sus presentaciones con su show “Resulta y resalta” durante tres meses.

Y aunque Wendy está consciente de que ser parte de una telenovela de Juan Osorio es una gran oportunidad y ascenso en su carrera artística, la famosa influencer no quiere quedar mal con los empresarios con los que ya firmó varias fechas tanto en México como en Estados Unidos.

Se presentará en México y Estados unidos con su show.

“Yo sé que la novela es una gran oportunidad, pero tengo 35 fechas en la República Mexicana, luego el otro año tengo 25 fechas en Estados Unidos, todo eso es bien desgastante”, dijo en sus redes sociales

Y es que Wendy, sabe muy bien que estar de gira es algo desgastante pues es algo en lo que trabaja desde hace aproximadamente 5 años, junto con sus amigas Kimberly y Paola.

“Las Perdidas siempre hemos andado así desde el 2017, yendo a antros y teatros, entonces no podemos dejar hacer los shows que hacemos porque es lo que nos ha mantenido y nos ha dado mucho, la gente lo agradece y le gusta”, dijo Wendy Guevara

Wendy está convencida de que cancelar su participación en la telenovela sería lo mejor para ella pues de lo contrario no rendiría en ninguno de los dos compromisos que tiene.

“No voy a rendir ni en la novela, ni en mis fechas. Es lo que no quiero que llegue a pasar. Voy a ir a un lugar toda cansada y estresada. Uno no es robot, las fechas esas ya las tengo firmadas con los empresarios y no creo que me quieran esperar tres meses verdad”, finalizó Wendy Guevara

Con información de HERALDO DE MÉXICO