Nicki Nicole se tatúa durante concierto ¡y sin dejar de cantar!

Nicki Nicole es una cantante argentina que recientemente ha dado de qué hablar luego de que iniciara el rumor de que es la novia del mexicano Peso Pluma, pero fue ella misma quien aclaró la situación y dijo que entre ambos sólo hay una buena amistad, pero de inmediato los seguidores del intérprete de “Lady Gaga” se fueron contra de ella por la forma en que lo dijo, pues hizo una analogía con un perro, aunque después explicó que nunca quiso faltarle el respeto a nadie y menos a alguien que quiere.

Fue así como la intérprete de “Otra Noche” ha dado de qué hablar recientemente, aunque en esta ocasión, el motivo fue por lo que hizo durante su concierto en Buenos Aires, Argentina en donde mostró su lado rudo frente a 15 mil personas, luego de una semana de haber sido tendencia por lo que dijo sobre su relación con el intérprete de “Ella Baila Sola”, quien pese a todo la defendió y compartió una foto con ella.

La cantante de 23 años se presentó el viernes por la noche en el Movistar Arena frente a 15 mil personas y fue durante su canción “Wapo Traketero” cuando invitó al escenario a su tatuador quien le hizo un tatuaje en vivo y mientras ella cantaba. De acuerdo con los videos compartidos en redes sociales, la joven argentina no mostró señal de dolor en ningún momento.

“Gracias rey. Y ya quedó nomás. La ‘A’ de Alma para siempre en mí. Y todo lo que eso representa” dijo la cantante en cuanto el hombre concluyó el tatuaje, el cual tiene un significado muy importante, ya que es la inicial de su nuevo álbum “Alma”. Posteriormente confesó: “Me hice la boluda, pero me dolió” aunque el tatuaje fue un triángulo pequeño en el antebrazo.

Nicki Nicole tatuándose en su show en el Movistar Arena pic.twitter.com/b5ZW9cjQwu — Nicki Nicole Venezuela (@nickinicolevzla) October 21, 2023

Peso Pluma comparte foto con Nicki Nicole tras compararlo con un perro

Luego de lo dicho por la rapera argentina sobre su relación con el mexicano, Peso Pluma la defendió y compartió la primera foto con ella y los rumores de que son novios comenzaron a intensificarse, ya que se les ha visto juntos públicamente e incluso tomados de la mano, aunque ella aseguró que sólo son buenos amigos que van a todas partes juntos.

En la imagen aparecen abrazados y en medio un emoji de corazón negro, aunque esto no confirma que se trate de un noviazgo, pues la argentina ha fue muy directa cuando se le cuestionó sobre el vínculo que tiene con Hassan Emilio Kabande Laija, conocido mundialmente como Peso Pluma.

Es muy caballeroso (…), me cae bien, yo le caigo bien y está todo bien entre nosotros. La realidad es que somos amigos, está todo piola, no hay límites, reglas, ni nada. Yo no tengo drama”.

Nicki Nicole: “Peso Pluma me cae bien. Es como si me preguntan todo el tiempo porque salgo con un perro” pic.twitter.com/bQAsFDU5HJ — 703 🌵 (@sietecerotres_) October 11, 2023

