Sufre Natanael Cano peligrosa caída

El cantante Natanael Cano estaba dando un concierto en el Recinto Ferial de San Isidro Metepec en la ciudad de Toluca, cuando tuvo una fuerte caída, hecho que generó expectativa entre sus fans al momento del percance, el cual fue bastante peligroso y así lo demuestran imágenes difundidas en TikTok del momento preciso. Tras los hechos, el intérprete dio unas palabras durante el espectáculo asegurando que pensó que iba a morir.



La noche del concierto todo transcurría con normalidad, pero cuando el cantante baile arriba del escenario un paso en falso hizo que el incidente ocurriera. Y como era de esperarse sus fans comenzaron a gritar al ver que Cano estaba en el suelo y no lograban levantarlo, por lo que empezaron a corear “Nata Nata Nata” y un par de segundos después legraron mostrarlo a su público.

¿Qué le pasó a Natanael Cano?

El video que fue captado en el momento preciso en el que el cantante de corridos tumbados cayó fue difundido en la red social de TikTok y como era de esperarse el clip consiguió miles de reproducciones al poco tiempo pues el accidente causó preocupación de usuarios en redes sociales pero principalmente de sus fans.

En la grabación que apenas dura unos segundos se puede ver cuando el cantante interpretaba “La Lokerona” mientras bailaba de espaldas al público, en ese momento no se percató que el piso del escenario había terminado y cayó bruscamente al suelo. Inmediatamente después, personal del staff acudió a su auxilio para verificar que el joven de 22 años se encontrara bien.

Debido a que los asistentes se percataron del hecho, la música se detuvo y los presentes se impactaron ante lo sucedió, sin embargo, en cuestión de unos minutos el personal del lugar lo cargó y lo regresó al temple. Después de la aparatosa caída Cano expresó que sentía que iba a morir.

“A la ve&@ nunca me había pasado eso. Yo pensé que me iba a morir, a la v$!& Oh, my God, soy un put*#@ chango”, fueron sus palabras después de que terminó en el suelo.

Natanael Cano accidente

En diciembre del 2022 el cante tuvo otro accidente que también alertó a su fans, Natanael tuvo que ser hospitalizado debido a que sufrió un percance mientras practicaba motocross Sonora, estado de donde es originario. En aquel momento, el cantante aseguró que la situación no pasó a mayores, pero su pierna debía estar inmovilizada por un tiempo.

