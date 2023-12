Familias de rehenes israelíes abuchean a Benjamin Netanyahu

ISRAEL.- Familias de rehenes israelíes retenidos por comandos islamistas en Gaza interrumpieron el lunes un discurso del primer ministro Benjamin Netanyahu cuando éste afirmó ante el Parlamento que necesitaba “más tiempo” para cumplir con su promesa de rescatar a los cautivos.

“¡Ahora! ¡Ahora!”, clamaron los familiares cuando el dirigente nacionalista explicaba que las fuerzas israelíes necesitaban “más tiempo” para liberar a los 129 rehenes —entre ellas, la mexicana Ilana Gritzewsky—, de los cerca de 240 iniciales, que fueron llevados a Gaza tras la sangrienta incursión de comandos islamistas en el sur de Israel el 7 de octubre.

משפחות החטופים צעקו בזמן נאום נתניהו: "עכשיו!" | רה"מ: "לא נצליח לשחרר אותם בלי לחץ צבאי – נמשיך" | ישירhttps://t.co/Z3qpB9gXyl | @amit_segal pic.twitter.com/OGlyrmQUSB — החדשות – N12 (@N12News) December 25, 2023

Una tregua de una semana a finales de noviembre permitió la liberación de 105 rehenes, 80 de los cuales fueron canjeados por 240 palestinos presos en cárceles israelíes.

“¿Y si fuera tu hijo?”, “80 días, cada minuto es el infierno”, se podía leer en las pancartas enarboladas por las familias en el Parlamento, que llevó a cabo una sesión especial dedicada a los rehenes.

Netanyahu dijo el lunes que Israel no logrará liberar a los rehenes restantes retenidos en Gaza sin aplicar presión militar. Un acuerdo negociado a finales de noviembre por Estados Unidos, Qatar y Egipto permitió la liberación de más de 100 de los 240 rehenes estimados que fueron llevados cautivos a Gaza durante un ataque de militantes de Hamas el 7 de octubre.

“Hasta ahora no habríamos logrado liberar a más de 100 rehenes sin presión militar”, afirmó. dijo Netanyahu durante un discurso en el parlamento de Israel. “Y no lograremos liberar a todos los rehenes sin presión militar”. “Presión militar, presión operativa y presión política, y por eso hay una cosa que no haremos: no dejaremos de luchar”, dijo. dijo Netanyahu.

Hamás y su aliado Jihad Islámico rechazaron el lunes una propuesta egipcia de renunciar al poder en la Franja de Gaza a cambio de un alto el fuego permanente. dijeron dos fuentes de seguridad egipcias a Reuters. Tres rehenes israelíes fueron asesinados por error en Gaza por las fuerzas israelíes a principios de este mes.

CON INFORMACIÓN DE EXCELSIOR