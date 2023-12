‘Mi Rey’ ebrio se desviste para intentar golpear a un hombre

NUEVO LEON.- Un hombre en aparente estado de ebriedad se hizo viral en las redes sociales tras protagonizar un momento bastante bochornoso en un fraccionamiento residencial en Nuevo León.

En el video que se hizo viral en la red social X, antes Twitter, se puede ver al sujeto en cuestión amenazando a uno de sus vecinos e insultarlo, para después retarlo a golpes, ante la presencia de la seguridad privada del fraccionamiento, quien en todo momento buscó alejar al rijoso.

De acuerdo con medios locales, los hechos ocurrieron en la torre de apartamentos WEST, ubicada en Valle Poniente, en el municipio de Santa Catarina en Nuevo León.

Para que sepas. Nada más repítele mi nombre. Cabrón, quiero que sepas algo, tú a mí me pelas la ver** ¿Okey?”, comenta el hombre embravecido.

El video al parecer es grabado por una mujer, quien está presenciando toda la escena de “Jorge”, presunto nombre del denominado “Mi Rey”, el cual incluso por sus ademanes y rostro internautas aseguran que se para al entrenador y exfutbolista Miguel Herrera.

Cabe mencionar que mientras lanza improperios al otro sujeto, el cual no intenta agredir en ningún momento a Jorge, este comienza a quitarse la camisa, después los zapatos, incluso estuvo a punto de quitarse el pantalón.

De acuerdo al clip, todo comenzó porque supuestamente el otro hombre involucrado en esta riña insultó al que protagoniza la escena, razón por la cual se molestó y comenzaron las agresiones verbales.

Vas a ver la v… que le voy a meter. No, no, que me insultó, ¿estás grabando después? Graba lo que insultó y lo que me dijo, yo no voy a aceptar que alguien me insulte”, externó Jorge a la persona mujer que lo está grabando.

Acto seguido, la mujer sorprendida le pregunta en qué momento fue insultado, pero el hombre la ignoró para seguir buscando agarrarse a golpes con su vecino, al cual le presumió que él fue el primer inquilino de ese complejo de departamentos, razón por la que todos ahí lo conocen.

Este cabrón me insultó y todos me conocen, cabrón, soy el primer inquilino de WEST, todos me conocen, a mí no me vas a insultar, te parto toda tu madre, vente un tiro, ven, tú y yo, ¿cuál es el miedo, cabrón?”, grita el Mi Rey mientras él mismo se golpea en el pecho.

Al ver que su vecino no se acercaba, el inquilino alcoholizado se acerca a él y alcanza a darle un golpe, pero los guardias de seguridad intervienen para que no suceda algo mayor.

Hasta el momento se desconoce en qué terminó la discusión y si las autoridades del municipio de Santa Catarina llegaron a la torre de apartamentos para indagar o detener al rijoso.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR