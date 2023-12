Papás llevan a su bebé a una boda y los corren

Circula en X, antes Twitter un video del momento preciso en el que corren a una pareja de una boda después de que llegaron al evento con un bebé en brazos, a pesar de que en la invitación los novios le pidieron a los invitados que no estaba permitida la entrada de menores.

Existe un fuerte debate entre invitar o no a niños a diversas celebraciones como Bodas y Quince Años. Hay quienes prefieren no invitar a menores debido a que los eventos no son lugares para que los pequeños puedan convivir pero esto en ocasiones es tomado como una falta de respeto por los padres y algunos hasta ignoran las indicaciones.

Corren de una boda a papás con todo y bebé

En el clip que ya se ha viralizado en redes sociales se muestra el momento exacto en el que un hombre se acerca a los jóvenes padres y les dice que no pueden entrar a la boda con niños. A lo que ellos explican que la madre del bebé es prima hermana de la novia y que incluso el pequeño aún no sabe caminar y no va a estar en la pista

“Perdonen la molestia es que no se permiten niños en la fiesta (…) lo siento mucho pero no está permitido en la boda”, a lo que ellos responden “pero es un bebé, ni modo de irnos, lo vamos a cuidar nosotros, no se va a meter a la pista ni nada, si quiera camina”, dicen en la grabación.

Pero esto no es argumento para el hombre, quien les dice que a pesar de que sea su prima hermana no pueden entrar y les pide que se retiren. Por lo que la mujer le dice que le hable a su prima para que les explique a ella.

“¿Nos retiramos entonces? venimos desde la Ciudad de México ni modo de dejarlo allá afuera. Vámonos vámonos”, dice la pareja y posteriormente se marchan.

“Reglas son reglas, tenían que respetar”

Después de que el clip se hizo viral en redes sociales, internautas generaron una ola de debate sobre si es bueno que se invite a los niños a las bodas o no. Algunos mencionaron que cuando la fiesta no es propia se tienen que seguir las reglas, mientras que otros dijeron que para que puedan invitar a los menores a las fiestas tienen que poner área de juegos.

“A favor de que la gente haga lo que quiera en sus bodas”, “¡En contra! Pero de tener ese tipo de familia, “Si en la invitación decía “sin niños”, pue había que respetar la decisión de los novios”, “Reglas son reglas, a quien no le guste que no vaya y haga su propia boda con sus reglas”, “Si no es tu fiesta, tu no pones las reglas”, fueron algunos de los comentarios en X.

