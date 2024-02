Mónica es la candidata de Morena a la alcaldía de Tampico

La decisión ya fue tomada: Mónica Villarreal Anaya será la candidata de Morena y sus aliados, el PT y el Partido Verde, a la presidencia municipal de Tampico.

Esa decisión fue comunicada entre ayer por la noche y hoy por la mañana.

Se reitera, la decisión ya fue tomada.

Además, su principal competidora por la candidatura morenista, Úrsula Patricia Salazar Mojica, todavía no solicita licencia para separarse de la diputación local.

Su licencia, la de Úrsula Patricia, no es cualquier licencia: implica dejar la presidencia de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y, por tanto, designar a un nuevo encargado del Poder Legislativo, línea que, hasta el momento, no se ha bajado.

Eso indica que Úrsula Patricia no ha sido convocada para comunicarle una decisión respecto al tema de Tampico.

Mónica Villarreal Anaya es hermana del actual gobernador tamaulipeco Américo Villarreal Anaya e hija del exgobernador del estado, el ingeniero Américo Villarreal Guerra.

Actualmente, es regidora del Cabildo de Tampico. Llegó al cuerpo edilicio porteño en la planilla que encabezó Olga Sosa como candidata a la alcaldía en el proceso electoral de 2021.

Desde hace meses, Mónica intensificó sus recorridos por las colonias populares de la ciudad de las jaibas y comenzó a sostener reuniones con grupos de empresarios y profesionistas.

En las colonias su equipo de trabajo desplegó mantas con la frase ‘Mónica VA’ (VA, en referencia a las iniciales de sus apellidos).

Mónica Villarreal competirá por la presidencia municipal de Tampico frente a Rosa María González Azcárraga, quien se perfila para ser la candidata del PAN en alianza con el PRI.

En el proceso interno panista también compite, con mínimas posibilidades, el diputado local Mon Marón.

En el contexto del inminente destape de Mónica Villarreal, Tampico se pone al rojo o, mejor dicho, al color guinda vivo.

Y PARA CERRAR…

Se afirma que Úrsula Patricia Salazar Mojica buscará reelegirse como diputada local con el aval del más alto mando de la 4T tamaulipeca.

Por tanto, se perfila para competir en las urnas ya sea por el Distrito 21 o por el Distrito 22, ambos de Tampico.

Y se reitera, Mónica ya recibió la bendición desde las alturas de la 4T tamaulipeca.