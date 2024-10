Gala aclara si denunciará a Adrián Marcelo por violencia de género

A unos días de que la segunda temporada de “La Casa de los Famosos México” llegó a su fin, las polémicas continúan ya que las y los concursantes están dando sus primeras declaraciones públicas sobre lo que sucedió en las últimas semanas. Una de las más esperadas era Gala Montes, quien dentro del reality usó su voz para denunciar las violencias hechas por Adrián Marcelo y fue a las afueras de las instalaciones de Televisa que la actriz habló por primera vez de esta terrible experiencia con el influencer.

Para quienes no lo recuerden con excatitud, la estrategia de Adrián Marcelo dentro del reality era ser un hombre misógino y violento y debido a que Gala fue de las únicas mujeres que le puso un alto y señaló la violencia que estaba ejerciendo el presentador regiomontano, su ira de dirigió a ella. Hay dos momentos en particular que sacudieron a la audiencia, en el primero se dio cuando Adrián Marcelo hizo comentarios humillantes sobre la salud mental de Gala y lanzó acusaciones inapropiadas y despectivas.

El segundo episodio ocurrió cuando el youtuber, durante una gala de expulsión, pronunció una frase polémica que quedó grabada en la memoria de la audiencia: “una mujer menos para maltratar”. Esta declaración generó indignación tanto dentro como fuera del programa, siendo vista como una expresión de misoginia y violencia de género, por lo que el incidente alcanzó tales proporciones que organismos como la Secretaría de las Mujeres emitieron comunicados exigiendo la salida de Adrián Marcelo del reality show; lo que a su vez desencadenó una presión mediática y social que finalmente resultó en la expulsión del regiomontano del programa.

no es suficiente ver a adrian marcelo fuera de la casa necesito que se quede sin carrera, es un enfermo manipulador psicopata, supuestamente es psicólogo y trata así a gala que está diagnosticada? haciéndole bullying a bri a diario pic.twitter.com/yU0qLhckfy #LaCasaDeLosFamososMx — 🦊 (@rantsvi) August 6, 2024

Gala Montes revela que si denunciará a Adrián Marcelo por violencia de género

Es así como Gala Montes no solo enfrentó las agresiones dentro del programa, sino que también utilizó su plataforma para poner sobre la mesa temas importantes como el feminismo y la misoginia. En su entrevista reciente, Gala mencionó que estaba satisfecha de que estos temas se abordan en televisión nacional ya que reflejan problemas cotidianos que afectan a las mujeres en distintos ámbitos: el trabajo, la calle e incluso los medios de comunicación.

Y es que el conflicto no sólo se centró en la actriz, pues su mamá, Crista Montes, decidió llevar el caso a las autoridades correspondientes, ratificando una denuncia contra Adrián Marcelo. Según medios nacionales, la denuncia fue presentada ante la Coordinación Regional para la Atención de los Delitos Vinculados a la Violencia de Género en el Valle de México y en ella, Crista acusó al presentador de emisión de declaraciones difamatorias y violentas tanto en su contra como en contra de su hija.

Por su parte, Gala elogió la valentía de su madre al tomar esta decisión, subrayando la importancia de no permanecer en silencio ante actos de violencia:

La verdad es admirable quien se atreva a hacer una denuncia, sobre todo pública y sobre todo algo que está aconteciendo en todo el país, qué valentía de mi jefa, le agradezco que haya hecho algo por mí, es un ejemplo de que no hay que quedarnos callados, declaró Gala Montes a los medios de comunicación.

Una de las preguntas más recurrentes que surgieron durante la entrevista fue si Gala Montes seguiría los pasos de su madre y procederá con una denuncia legal en contra de Adrián Marcelo. No obstante, la actriz fue clara al señalar que, por el momento, no tiene la intención de dedicar tiempo a este asunto. “Tengo aún cosas que aterrizar, tengo cosas qué hacer, viene chamba, no me gustaría enfocar en malas vibras”, afirmó Montes. Añadió que, aunque agradece el apoyo, ha decidido dejar atrás el conflicto. “Yo ya olvidé el nombre de ese señor, y me viene valiendo mad***”.

El caso de Gala Montes y Adrián Marcelo no solo ha sido ampliamente discutido en redes sociales, donde miles de usuarios debatieron sobre los límites del humor y la libertad de expresión frente a la violencia simbólica y el machismo, sino que también ha atraído la atención de instituciones gubernamentales y es que en un contexto en el que la violencia contra las mujeres sigue siendo una realidad alarmante, es significativo que programas de este tipo se convertirán en espacios de reflexión, aunque sea de forma indirecta.

Según informes de ONU Mujeres, aproximadamente el 66% de las mujeres en México han sufrido algún tipo de violencia, ya sea física, emocional o sexual, lo que refuerza la necesidad de abordar estos temas en todos los ámbitos, incluido el entretenimiento. Por ello, la intervención de una autoridad gubernamental en un programa televisivo de alta audiencia es un reflejo del creciente activismo en torno a temas de equidad de género en México y América Latina, así como de la urgencia de deconstruir la forma de hacer comedia a costa de la violencia de género.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO