Jarritos se hace viral por su publicidad en Corea del Sur

CIUDAD DE MÉXICO.-¡Hermano, mexicano, ¿ya eres coreano?! En las últimas horas el nombre de Jarritos se ha hecho viral y tendencia en redes sociales, esto luego de que se viralizó la publicidad que la marca de refrescos está usando en Corea del Sur y dejando así en claro que saben cómo romper fronteras, ¡y conquistar un país que no habla español! Como era de esperarse, la reacción de los internautas ha causado sensación, pues en medio de los aplausos por este crecimiento, también se ha reaccionado con memes.

La publicidad de la que todo el mundo está hablando es de la cuenta de Instagram de «Jarritos Korea», que a penas acumula 12 mil seguidores, pero que se está haciendo muy viral entre los mexicanos, ya que esta marca de refresco es un clásico en nuestro país y que cuenta con sabores como la piña, naranja o de tuti fruti, al que coloquialmente llamamos «sabor rojo». Ante ello, en redes también ha surgido el cuestionamiento en tono de broma de, ¿cómo se pide un chesco rojo en coreano?

La cuenta de Instagram muestra publicaciones y reels en los que además de los refrescos en botella de vidrio podemos ver platillos mexicanos como los tacos y algunos más preparados en su mejor intento con los ingredientes coreanos. Estas publicaciones no sólo están llegando a las personas que viven en Corea del Sur, sino también a México y los comentarios en español lo están dejando en calro.

«¿Por qué me salió un comercial de jarritos en japonés Ajajjajaja que?», «dejare pasar esa triste imitación de platillo mexicano por qué le pongo Valentina a sus sopas coreanas», «waos, un anuncio desde Corea y no he visto uno de México», «en qué momento pasó esto?», «nunca imagine que apreciaran tanto un Jarrito en Corea» y «me hace muy feliz que una marca mexicana llegue a otros países», se lee en los comentarios de la cuenta oficial en Corea del Sur.

Con publicidad al estilo de K-drama y monografía de primaria; Jarritos llega a Corea del Sur

La cuenta de Instagram @jarritoskorea se ha convertido en la sensación del momento por su forma tan original de promocionar los refrescos de sabores naturales en Corea del Sur; una de las imágenes más comentadas es la de una pareja de coreanos muy enamorados y en pleno atardecer compartiendo una bebida de cereza mientras disfrutan de una cita. La toma, idéntica a una escena romántica de un K-Drama ha dejado todo tipo de comentarios, pero predominan aquellos en español.

Otra de las publicidades que más ha llamado la atención es una que está hecha con una animación de estilo monografía en la que se ve a niños muy al retrato de las tomas del Cine de Oro Mexicano, con una menor usando falda larga, huipil, trenzas o un jovencito con su sombrero de palma, guayabera, ambos en escenarios como al exterior de una iglesia, plazas públicas y hasta arriba de una chinampa.

«Parecen ilustraciones de las monografías», «intento bueno, audiencia incorrecta», «Cómo se dice Jarrito sabor rojo en coreano?», «no hay coreanos comentando, hay puro mexicano», «cómo llegué aquí?», «ni en México nos atrevemos a tanto» y «todos los mexicanos según coreanos», se lee en la publicidad de Instagram.

Las ilustraciones con las que la marca de refrescos están llegando a Corea del Sur incluyen platillos mexicanos, mariachis, guitarras, lucha libre y hasta calaveras haciendo alusión al Día de Muertos, por lo que el toque mexicano se siente en todo momento. Además, dejan ver que más allá de los refrescos Jarritos, hay restaurantes como «Hola! México», donde se sirve la mejor comida mexa.

¿Quién es el dueño de Jarritos?

La marca de refrescos Jarritos nació en Jalisco gracias a Francisco «El Güero» Hil Ávalos; sin embargo, es importante mencionar que él sólo fue el creador de estas bebidas y el fundador de la empresa. Actualmente, el dueño es el Consorcio Aga, es decir, Abelardo García Arce, fundador del consorcio en 1931.

