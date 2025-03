CIUDAD DE MÉXICO.-Mariana Echeverría decidió enfrentar los rumores que han circulado desde su salida de un reality show. A través de una transmisión en Instagram, la presentadora reflexionó sobre la cultura de la cancelación y su futuro en «Me Caigo de Risa». Además, aclaró las diferencias irreconciliables que tuvo con Faisy, su excompañero de trabajo.

En 2024, Echeverría dejó «Me Caigo de Risa» para sumarse a la segunda temporada de un reality show. Aunque inicialmente su ausencia se pensó como algo temporal, sus comentarios durante el programa dieron a entender lo contrario.

La conductora mencionó que tuvo problemas con Faisy mientras trabajaban juntos en un programa que era conducido por ambos, lo que generó especulaciones sobre su regreso.

La respuesta de Faisy sobre la polémica

Las declaraciones de Mariana pusieron a Faisy en el centro de la conversación. El conductor habló abiertamente sobre su decisión de no seguir trabajando con ella en su programa nocturno.

«Lo que he defendido, y que creo fue el inicio de la polémica entre Mariana y yo, es que todos se sorprendían porque en ‘Faisy Nights’ decidí no seguir con la relación con Mariana, y todos se enojaban conmigo. Y es que, cuando no estás cómodo con alguien, es válido moverse», expresó en agosto pasado.

En su transmisión, Mariana explicó que, tras finalizar su participación en el reality, no ha regresado a la televisión y por ahora no tiene planes de hacerlo. También confirmó que ya no forma parte del grupo de chat de «Me Caigo de Risa» ni mantiene contacto con sus excompañeros.

«Ya no estoy en el chat de ‘Me Caigo de Risa’, y les voy a decir por qué. Ahí viene todo el meollo del asunto. Cuando me ofrecieron el reality show, yo había tenido muchos problemas en ‘Faisy Nights’ porque no me trataron bien. Me sentí un poco humillada», explicó.

Mariana Echeverría recuerda pelea con Faisy

Uno de los momentos más difíciles para Echeverría fue una fuerte discusión con Faisy, la cual marcó el final de su amistad y su salida definitiva del programa.

«Tuvimos una discusión, Faisy y yo, sí, la tuvimos. Yo estaba embarazada, me dijo que estaba hormonal, nos enojamos, lloré mucho tiempo. Tiempo después perdí al bebé y le echaron la culpa a él», reveló.

A pesar de esto, la presentadora dejó claro que Faisy no tuvo ninguna responsabilidad en la pérdida del embarazo.

Mariana Echeverría habla de su embarazo

El motivo principal de su video fue cerrar este capítulo y centrarse en su futuro. Hace unas semanas, Mariana anunció que está esperando su segundo hijo junto a su esposo, el portero Óscar Jiménez.

«Estoy en una etapa increíble, dando vida. Estoy muy tranquila, todo mi embarazo ha ido bien, no ha sido de alto riesgo. Estoy enfocada en mi hijo Luca 24/7 y en mi embarazo, entonces ahorita no planeo, ni siquiera tengo tiempo de ir y regresar, porque tampoco es tan fácil», compartió.

Por su parte, Faisy no ha respondido directamente a las declaraciones de Mariana. Sin embargo, al enterarse del embarazo de la presentadora, envió un mensaje de felicitación a su esposo.

«A Óscar sí lo felicité. Le tiro muy buena onda porque es portero del León y sé que ahora están esperando un hijo. Sé cuánto lo deseaban y espero que sean muy felices», comentó.

Con información de EXCÉLSIOR