Alcaldesa pide no hacer caso a mensajes sobre presuntos secuestros

TAMPICO, TAM.- La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya pidió a los ciudadanos que no hagan caso a los audios en los que se advierte sobre presuntos secuestros, filtrados a través de redes sociales.

Hizo un llamado a la población para que no comparta esos audios y mensajes ya que no existe la seguridad de que se trate de algo real, señalando que si se hace, es una irresponsabilidad ya que se genera una situación ficticia.

En uno de los audios que circulan en redes sociales, se asegura que están en la mira de los plagiarios mujeres de entre 8 y 30 años.

Dijo que el acento de las personas que hablan en esos mensajes de whatsapp no es de la región.

Dejó en claro que Tampico es un municipio seguro.

«No seamos presa de esa gente que quiere desestabilizar, estamos en un municipio seguro, estamos en una zonaa segura y así debemos de conceptualizarlo porque así es, la percepción genera estadísticas distintas pero cuando oigamos eso basta con voltear a ver a nuestro alrededor que las cosas están en paz, que la ciudad», comentó.

«Invitarlos a no transmitirlos porque no nos consta, es una información que no habla de colonias, no habla de una calle, que no dice nombres, no dice ciudades, entonces porque lo atribuimos a que pueda ser de nuestra ciudad, puede ser de cualquier otro punto», explicó.

POR BENIGNO SOLÍS