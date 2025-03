Hombre demanda a Disney por plagiar su historia en «Moana»

Fue Buck Woodall, escritor oriundo de Nuevo México el que se ha hecho tendencia, pues ha demandado a Disney alegando que su historia fue plagiada para crear Moana, la exitosa película animada de 2016. Según Woodall, su guión titulado en algunas versiones Bucky the Surfer Boy comparte múltiples similitudes con la película, lo que lo llevó a emprender acciones legales.

La historia de Woodall sigue a un adolescente que, durante unas vacaciones en Hawái con su familia, se hace amigo de jóvenes nativos hawaianos y se embarca en una aventura que lo lleva a viajar en el tiempo a la antigua Polinesia. En su viaje, interactúa con semidioses y enfrenta desafíos para proteger una parte sagrada de las islas.

El escritor afirma que entregó su guión a un familiar lejano que trabajaba en el lote de Disney alrededor del año 2004 y que, más de una década después, vio sorprendentes coincidencias con su historia reflejadas en Moana. Según su equipo legal, ambos relatos narran la travesía de un joven que desafía la advertencia de sus padres para emprender un peligroso viaje por aguas polinesias con el fin de salvar una isla en peligro.

¿Moana plagia a Bucky the Surfer Boy?

También señalan que tanto en su historia como en la de Disney aparece un semidiós con un gran gancho y tatuajes, y que ambas narrativas resaltan el aprendizaje sobre la cultura polinesia a través de un viaje marítimo. Además, destacan el uso del concepto de ancestros espirituales que se manifiestan como animales guías, un elemento clave en ambas tramas.

Por su parte, Disney ha negado cualquier acusación de plagio. La defensa argumenta que nadie en la compañía tuvo acceso al guión de Woodall y que Moana fue desarrollada a través del proceso habitual de investigación y colaboración creativa de Disney. Durante el juicio en Los Ángeles, John Musker, codirector de Moana y veterano en la animación de Disney con películas como Aladdin y La Sirenita, testificó en contra de las acusaciones y afirmó que nunca han recurrido al plagio.

Disney wins copyright infringement lawsuit as a jury rules ‘Moana’ wasn’t copied from animator Buck Woodall's ‘Bucky and the Surfer Boy’, THR reports.

The copyright infringement case is still pending for ‘Moana 2.’ pic.twitter.com/4PiqkHpxgg

— FlickBro (@Iamflickbro) March 11, 2025