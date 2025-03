Cristian Castro dejó atrás la polémica por su relación con Mariela Sánchez y ahora enfrenta una nueva etapa de su vida personal en la que está dispuesto a dar un gran paso: volver a la escuela. El cantante, de 50 años de edad, reveló que retomó sus estudios con la intención de concluir la secundaria, una etapa que dejó de lado ante su debut y el éxito de su carrera en la industria musical.

El cantante siguió los pasos de sus famosos padres, Verónica Castro y Manuel “El Loco” Valdés, en la industria del espectáculo y con tan sólo cinco años de edad hizo su primera aparición ante las cámaras con un comercial. Un año después debutó como actor en la telenovela “El derecho de nacer” en la que compartió créditos con grandes estrellas como su mamá, el actor Humberto Zurita, María Rubio, Ignacio López Tarso y Salvador Pineda.

Cristian Castro retoma sus estudios para terminar la secundaria

El intérprete de «Azul» se mostró entusiasmado por retomar sus estudios y, en entrevista para «América TV», reveló que todo comenzó durante el tiempo que estuvo en Uruguay y ha continuado con esta meta en Argentina. Todo en medio de los preparativos para su boda con Mariela Sánchez, con quien enfrentó una fuerte polémica por los audios que se filtraron en los que la empresaria argentina habla de manera despectiva tanto de él como de su familia y las fans mexicanas.

“Estoy regresando al colegio también, a terminar la secundaria, entonces hay un reencuentro lindo con el estudio, que ya lo venía sembrando desde que estuve en Uruguay un tiempo y ahora acá en Argentina, en Córdoba, y eso, he tratado de estar cerquita también de los estudios (…) Se me vino una época muy buena cuando recién comenzando con ‘No podrás’, la verdad me fui de gira y nunca volví”, dijo el cantante.

Maestra revela detalles sobre los estudios de Cristian Castro

En marzo del año pasado la profesora del cantante, Elsa Cortés, reveló en entrevista para “Ventaneando” que Cristian Castro estaría pensando en continuar sus estudios con una licenciatura en Economía cuando logre obtener su certificado de secundaria. Aunque en aquel momento se habló de que cursaría la preparatoria, finalmente fue él quien reveló su grado de estudios.

“No, no te equivocaste, es un estudiante muy aplicado, muy constante. Se concentra, se lo propone y lo aprende. No le cuesta trabajo nada, trae muchos conocimiento; él está puenteando su conocimiento con las bases que yo le estoy dando, aterriza y genera nuevos conocimientos (…) Va a poder entrar a la universidad”, dijo Elsa Cortés en aquel momento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO