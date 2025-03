Larga vida a Tamaulipas

La iniciativa sobre reformas a la ley del ISSSTE está congelada en el Congreso de la Unión. Y es que Martí Batres, el director de la dependencia, pretendió otorgar severo albazo que no resultó. Sin embargo, en sus afanes arrastró a doña Claudia quien ella sí logró la unidad del sector magisterial, pero en contra. Sea que diversas organizaciones protestan en la mayoría de los estados para detener en definitiva lo que es calificado como atentado a la de por sí paupérrima economía de los apóstoles de la enseñanza.

A Batres no le salió la jugada, pero afectó la imagen de la Señora Presidenta lo cual es condenable desde cualquier punto de vista. Justo ahora la república requiere de unidad para enfrentar los retos del nuevo gobierno, pero existen funcionarios como el mencionado, enfermos de protagonismo a los que no importa exponer las instituciones con tal de imponer falso radicalismo más propio de complejos provocadores que de convicción doctrinaria e ideológica.

Ni como negar que estos son los que hacen daño a la 4T. Martí Batres sacudió el panal dejando a Claudia en medio del avispero. Pero como dicho individuo “no quiere verla gratis”, ahora va sobre los empleados de la institución extendiendo la jornada de trabajo hasta en dos horas sobre horario normal. En este sentido está claro que violenta los derechos establecidos en la Carta Magna y ojo que el sindicalismo vela armas contra disposiciones de esta índole al margen de líderes oficiales que ya sabemos, nada más jalan “pa” sus intereses económicos. Hasta ha de creer.

Hay enojo entonces en el magisterio, pero también en la burocracia del ISSSTE y deje que otra tempestad se avecina después del anuncio de Sheinbaum respecto de modificaciones al mentado CURP, documento que será único de identificación. Hay inquietud porque podría ser como las cédulas utilizadas por dictaduras para controlar, espiar y reprimir a la población. Por supuesto doña Claudia no sería capaz de algo semejante pero cuidado con los asesores o consejeros que suponen el poder para siempre.

Mientras tanto, ya sabéis que Xóchitl Gálvez volvió a ser referente de maldad debido a la sentencia de 89 años a su hermana Jaqueline Malinali por secuestro. Y no es gratuita la mención considerando la especulación de que la acusada presuntamente utilizó el nombre de la ex candidata presidencial en la comisión del delito. Conocida la sentencia Xóchitl no podrá alegar “persecución o venganza política” de parte de Morena puesto que la emitió el poder judicial, enemigo absoluto del supremo gobierno.

Por otra parte, hasta que algo bueno hizo Cuauhtémoc Cárdenas al acompañar a la Presidenta de México en la ceremonia del 87 aniversario de la Expropiación Petrolera decretada por mi general Lázaro Cárdenas, evento donde por cierto Claudia se preguntó ¿dónde quedó el dinero producido por el energético durante el neoliberalismo?. La respuesta es bien fácil: ¡se lo robaron de la Madrid, Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto!. ¡Puras ratas de dos patas!.

SUCEDE QUE

Nadie podrá dudar de la convicción humanista que alienta al régimen dirigido por Américo Villarreal Anaya. El Tercer Informe del mandatario es evidencia materializada en obras y servicios que dignifican el bienestar colectivo. Son tareas con alto contenido social con lo cual Tamaulipas se coloca a la vanguardia del proyecto transformador que lidera Claudia Sheinbaum. Buenos tiempos vive el estado después de la opacidad del pasado que produjo corrupción e impunidad. Y ni modo que sea invento.

POR MAX ÁVILA