Organizador de boda le roba $200 mil a los novios

Una mujer con su vestido de novia y que portaba un cártel se ha viralizado en redes sociales por la estafa de un wedding planner. Según la joven que dijo llamarse Katia, el organizador de su boda la timó con 200 mil pesos.

Fernando, regrésame todo lo que te dí, rata”, se lee en la cartulina en que exhibe al organizador de la unión matrimonial.

Katia le reclama 200 mil pesos. A escasos meses para la boda, la novia dice que no tienen ni lugar, ni capilla ni el banquete para los invitados… por lo que advirtió que en caso de no regresar el dinero antes del día 20 de este mes, publicará su foto para que lo ubiquen. El video de la denuncia fue subido a las redes sociales.

Mi organizador de bodas me robó”, dice Katia a las personas que la cuestionan sobre el tal Fernando.

Me caso en tres meses y no tengo salón, estoy esperando a ver si lo hacemos viral y se hace responsable, porque lo que más me preocupa es que no tengo mi salón ahorita y la boda ya es en tres meses”.

A Katia se le captó sobre la esquina de la avenida Revolución con Chapultepec y el cruce de Morelia con Juárez en el Centro de Monterrey.





Ni el salón apartó

Andrea Zamarripa contó en su cuenta de Facebook, que Katia realizó varias entregas de dinero a Fernando para organizar la boda; sin embargo, cuando acudió al salón para ultimar detalles se encontró con que la fecha no estaba separada y que incluso ya estaba vendida a otros clientes.

Por lo que trataron de contactar a Fernando, pero éste ya no toma las llamadas ni responde a los mensajes que le ha enviado Katia.

Novia se queda sin salón tras ser estafada por organizador de bodas con 200 mil pesos en Monterrey pic.twitter.com/JZPVSNodKN — Juan (@DeTodoUnPoco677) March 18, 2025

No solo me quedé sin boda, me quedé sin nada”, reiteró.

Ante la insistencia, Fernando los bloqueó. Los novios acudieron al lugar para encarar al wedding planner, pero la mamá salió a decir que ya no vive ahí.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR