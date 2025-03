Profes se manifestaran en gobierno

Luego de la aparición de casi una decena de incendios en diferentes municipios de la entidad que abarcó la zona norte, centro y sur de la entidad nos dicen que las autoridades de la Fiscalía General de Justicia conjuntamente con expertos en este rubro analizan cada uno de los “eventos” pues existe la sospecha que fueron provocados es decir, manos oscuras estarían detrás de los referidos sucesos incluso, el mismo Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, externo su preocupación tanto que indicó que se investigaran los mentados siniestros.

Los incendios crearon fuerte psicosis tanto en los municipios enclavados en el Cuarto Distrito como en Reynosa y sobre todo el ocurrido en Altamira donde las llamas “tocaron” la infraestructura urbana, sin embargo afortunadamente la correcta la aplicación de los distintos cuerpos de seguridad del estado contuvieron el vivaz fuego.

Cabe señalar que el Gobernador VILLARREAL ANAYA, desde el primer momento en que apareció la contingencia estuvo presente en todo momento encabezando las maniobras de auxilio en todos los sentidos dando instrucciones a la vez que todo daño sería atendido con atingencia.

Por otra parte también los cuerpos de investigación de la referida fiscalía así como personal forense estarían indagando sobre la aparición de restos humanos en un centro, campo de exterminio o de entrenamiento de la delincuencia organizada localizado en la colonia “Colinas der Real” en Reynosa y donde hasta ahora la muy ineficaz vocería de seguridad estatal nada ha dicho.

Lo más preocupante del caso es que las verdaderas investigadoras que no son otros que los diferentes colectivos de madres buscadoras, aseguran que es muy probable que luego de encontrar este campo de entrenamiento o exterminio podrian haber mas lugares como este lo cual a podría resultar cierto partiendo de la premisa de la brutal ola de personas desaparecidos ocurridos en los últimos meses.

El tema tomó relevancia luego que la diputada de MORENA y Presidenta de la Comisión de los Derechos Humanos en el Congreso del Estado EVA REYES GONZÁLEZ refirió que Tamaulipas está inmerso en un estado de peligro precisamente por las desapariciones forzadas colocando la entidad dentro de las estadística propicias tanto a nivel nacional e internacional.

Ante la contundente declaración que hará el “cuentacuentos” y vocero de Seguridad Estatal JORGE CUELLAR MONTOYA, quien aún debe de adolecer de la regañiza sufrida por parte de sus superiores debido su contumaz ineficiencia y de ello, hay constancia.

Por cierto luego de tales declaraciones la diputada morenista REYES GONZÁLEZ fue llamada de manera urgente por su par y “líder” del Congreso del Estado HUMBERTO PRIETO para reconvenirle.

Ahora se entiende el muy desaseado control que existe hacia el interior del morenismo en el Congreso del Estado y que por a su “jerarquía” debiera de tener el cada vez más antipático HUMBERTO PRIETO, sin embargo este está más preocupado en tejer su llegada a la alcaldía de Reynosa en lugar de trabajar y esperar los tiempos, asi o mas acelerado.

En tanto en más de una ocasión hemos comentado que no debe de subestimarse la fortaleza de los maestros de Tamaulipas quienes en varias ocasiones han mostrado el músculo cuando de jugar vencidas se trata y de ello, hay constancia.

Lo anterior luego que se les ha informado que la mentada Ley del ISSSTE podría ser frenada y nuevamente ser analizada y quedar a modo de las exigencia de los mentores del país.

Por lo pronto y derivado de las protestas de los profesores sobre la mentada iniciativa este viernes si otra cosa no sucede vendrán a manifestarse a la capital del estado cientos de ellos con todo y lo que ello signifique.

En otro tema es sin duda alguna el Sistema DIF Tamaulipas titulado eficazmente por la doctora MARÍA DE VILLARREAL portadora de un mensaje de paz, de alivio y de energía destacó el Gobernador del Estado AMÉRICO VILLARREAL ANAYA en su tercer informe de gobierno.

Asimismo dicha y noble institución refuerza la vocación humanista del gobierno de la transformación con programas humanistas como Desayunos Escolares, Lazos de Bienestar así como e indiscutiblemente la atención a grupos prioritarios y vulnerables.

El Jefe del Ejecutivo detalló que a través del programa Desayunos Escolares operado a través del DIF Tamaulipas, se sirvieron 24.4 millones de raciones en el último año impactando a miles de alumnos que estudian en cerca de dos mil 500 escuelas.

Por otra parte, subrayó el gobernador que en 2025 a través de un presupuesto de 468 millones de pesos, la iniciativa Lazos de Bienestar amplía su cobertura para reproducirse en once polígonos adicionales al existente en ciudad Victoria dispersados en diez municipios de la entidad ubicados y con presencia en las regiones sur, centro y frontera del estado de Tamaulipas.

Por: Miguel Angel Aguilar Rodriguez

Correo: maguilar96@hotmail.com