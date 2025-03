‘Cachan’ tomas clandestinas de agua hasta en zonas residenciales de Victoria

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Fernando García Fuentes, gerente de la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado en Ciudad Victoria, informó que por semana se detectan en promedio siete tomas de agua clandestinas, algunas en colonias, otras en zonas residenciales, incluso en empresas como lavados de autos.

Aseguró que a los infractores, “Se les corta el servicio, se les apercibe, se cobra el total de lo consumido, el contrato, la conexión y la multa que oscila entre los 3 mil a los 6 mil pesos”.

Admitió que las tomas clandestinas difícilmente se pueden saber cuántas hay, “por lo que traemos personal encargado exclusivamente en la búsqueda de ese tipo de usuarios, que se encuentran en la ilegalidad, se hacen revisiones calle por calle, cuando se detecta una toma clandestina se hace una estimación del tiempo que ha estado conectado y se les hace un cobro equivalente a ese periodo que dejaron de pagar, se les cobra el contrato de conexión, y se les va multar”.

“Lo que pretendemos es que se incorporen porque no es justo para quien ha hecho de manera correcta su registro y contrato pagando mes a mes, que algunos por diversas circunstancias se conecten de manera indebida, hemos detectado por semana 7 casos de tomas clandestinas que inmediatamente son llevados a control del padrón de usuarios, se les hace el cobro efectivo y se les corta el servicio, no estamos obligados a darles el servicio porque no han contratado”.

“Cuando se detectan y son personas que tienen más de un año, se les hace una estimación del consumo y se les cobra el total, además las multas van de 3 mil a 6 mil pesos por haber incurrido en esto, más el cobro del servicio y se les aplica los recargos por eso es importante que los que estén en esa situación que no tienen contrato y están usando el servicio, que se acerquen, es preferible que lo hagan por su propia voluntad, se les registra para que empiecen a recibir el servicio de agua de manera legal”.

Admitió que se han detectado tomas clandestinas en áreas residenciales, hay algunos fraccionamientos que se construyen por empresas, incluso algunos de esos que les llaman fraccionamientos privados o cerrados que ya quedan las tomas listas, para cuando el usuario haga su casa se conecte, a veces de manera indebida, hay quienes solo se conectan sin el contrato, se han detectado casos en algunos fraccionamientos de Victoria, y que también hay algunas empresas con tomas clandestinas como los lavados de autos, que son fáciles de detectar, de estos se han cortado el servicio a por lo menos 2 aquí en la capital del estado.

Por Salvador Valadez C.