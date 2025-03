Claudia Sheinbaum, acusa a Carlos Loret de Mola de inventar historias sobre el rancho Izaguirre, “es un periodista especializado en montajes”

MÉXICO.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, acusó al periodista Carlos Loret de Mola de inventar historias sobre el rancho Izaguirre del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG); “es un periodista especializado en montajes”, dijo la mandataria federal.

Hoy viernes 21 de marzo, en su conferencia mañanera en Palacio Nacional, Claudia Sheinbaum sobre la existencia de crematorios clandestinos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde fue encontrado un centro de exterminio y de reclutamiento forzado del CJNG.

En ese sentido, Claudia Sheinbaum dijo que su equipo presentará información sobre “quien fue el primero que hablo de esto”, luego de que el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró en Teuchitlán huesos humanos calcinados y triturados, así como zapatos y prendas de vestir.

Claudia Sheinbaum criticó al periodista Carlos Loret de Mola por el caso del rancho Izaguirre del CJNG, donde el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco encontró un centro de exterminio y de reclutamiento forzado.

El periodista Manuel Ramírez de Sin Línea se sumó a las primeras conclusiones de la Fiscalía General de la República (FGR) presentadas el 19 de marzo; el fiscal Alejandro Gertz Manero explicó que no existe certeza sobre la existencia de un crematorio clandestino o centro de entrenamiento.

“¿Qué opina de esta actitud carroñera?“, lanzó el comunicador, a lo que la mandataria federal respondió:

Sin embargo, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco insiste en que existen pruebas de la existencia de crematorios que eran hornos no convencionales, según la explicación de Indira Navarro, lideresa de las madres buscadoras.

Claudia Sheinbaum también dijo que no busca confrontación con las madres buscadoras de Jalisco por el rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco; “nunca nos vamos a confrontar con ellas, con ellos. Tienen un dolor que es perfectamente entendible”, expreso la mandataria federal.

Sin embargo, también señaló omisión de periodistas para hablar de Genaro García Luna, condenado culpable en Estados Unidos por 5 cargos de narcotráfico, así como sobre la repercusiones de la denominada “guerra contra el narcotráfico” de Felipe Calderón.

Fue en este punto que la presidenta hizo referencia a Carlos Loret de Mola:

“Y también cómo se construyen estas historias y quién las construye porque hay un periodista por ahí, especializado en montajes. Nada más hay que oirlo, yo no lo oigo, la verdad. Lo veo aquí cuando trae Infodemia el Detector de mentiras, y me refiero al pasado para que no vayan a decir que estoy utilizando palabras pero están siempre contra nosotros y muchas veces sustentado no en evidencias sino en construcciones”.

Claudia Sheinbaum