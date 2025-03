Adicciones al límite: el centro que enfrenta la lucha contra las drogas en Tamaulipas

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- En las sombras de la adicción, el Centro de Internamiento y Rehabilitación Renacer se ha convertido en una de las pocas opciones en Tamaulipas para quienes buscan salir del consumo de drogas. Ubicado entre los ejidos Laborcitas y La Misión, al norte de la ciudad, este refugio atiende entre 15 y 20 pacientes cada mes, la mayoría con dependencia a sustancias como marihuana, cocaína y cristal.

“Recibimos personas de todo el estado e incluso de otros lugares del país. Muchos llegan con una adicción severa a varias sustancias a la vez”, explica Roxana Rodríguez Cantú, directora del centro.

El tratamiento en Renacer es voluntario y tiene una duración de uno a tres meses. Solo aceptan a mayores de edad, quienes pueden ser referidos por instituciones de salud o acudir por decisión propia.

Sin embargo, la recuperación no es solo cuestión de abandonar la sustancia. Rodríguez Cantú advierte que el verdadero reto es transformar los hábitos que llevan al consumo. “La recaída no es el momento en el que la persona vuelve a drogarse, sino todo lo que sucede antes. Hay patrones familiares y emocionales que, si no se trabajan, tarde o temprano provocarán una vuelta al consumo”, señala.

A pesar del aumento de drogas altamente peligrosas en México, como el fentanilo, la directora asegura que hasta ahora no han atendido casos de adicción a esta sustancia en el centro. No obstante, el equipo multidisciplinario de Renacer está preparado para enfrentar cualquier tipo de dependencia con un enfoque integral que involucra terapia psicológica, intervención familiar y apoyo psiquiátrico en casos necesarios.

En un estado donde las adicciones siguen cobrando vidas, Renacer se mantiene como una esperanza para quienes buscan una segunda oportunidad.

Por Raúl López García