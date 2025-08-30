Auto «fantasma» arrastra a mujer y fallece

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Una joven perdió la vida trágicamente la madrugada de este viernes en el bulevar Adolfo López Mateos, luego de ser arrastrada por un vehículo que se dio a la fuga.

La víctima viajaba en una motocicleta junto a su esposo, quienes previamente habían sufrido un choque con un taxi.

El primer accidente ocurrió alrededor de la 1:30 a.m. cerca de la barda de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), cuando la motocicleta impactó contra un taxi que era empujado por su conductor.

El choque dejó a las tres personas caídas en el pavimento

Cuando los servicios de emergencia y voluntarios llegaron al lugar, solo encontraron al motociclista y al taxista.

La joven ya no estaba. Minutos después, paramédicos de Bomberos Voluntarios de Altamira que regresaban de otro servicio, encontraron a la mujer a más de un kilómetro del punto del choque inicial, frente a un restaurante.

De acuerdo con testigos, un vehículo de color blanco la arrastró a gran velocidad y continuó su camino hacia Altamira sin detenerse. A pesar de los esfuerzos de los paramédicos, la joven no logró sobrevivir a las graves lesiones.

El esposo, todavía en shock por el primer accidente, preguntaba por su pareja sin saber que ya había fallecido.

Las autoridades de Tránsito y la Policía Investigadora han iniciado las indagaciones para esclarecer los hechos y localizar al responsable.

Por Javier Cortés