Busca estado reducir desperdicio energético

El gobierno de Tamaulipas impulsa un programa de eficiencia energética para hogares e industrias, con el fin de reducir consumos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Aunque existe una preocupación de la ciudadanía porque bajen las tarifas de electricidad en Tamaulipas, se debe trabajar a la par en reducir el desperdicio energético que aún persiste en algunos hogares, dijo el Secretario de Desarrollo Energético.

Walter Julián Ángel Jiménez dijo que desde la dependencia se impulsa un programa para mejorar el acceso a la eficiencia energética, con ello, explicó que las tarifas de energía eléctrica mejorarán en la medida de que los consumos disminuyan, “en las redes de la Secretaría se comparten tips de cómo hacerlo, pero se requiere un nuevo proceso de convencimiento”.

Esto mismo, dijo se aplica para el sector industrial que constantemente se queja de sufrir apagones, “pero les hemos puesto en la mesa opciones para mitigar eso, incluso con sistemas de almacenamiento y no se han querido acercar a la Secretaria”.

En cuanto al tema de la homologación de las tarifas, comentó que el planteamiento hecho por el gobernador para la homologación de tarifas, está dirigida principalmente a las zonas más pobres de la entidad.

Y es que explicó que el tema de la electricidad, compite en esas zonas con otros fundamentales como la alimentación, “tienen que prender el abanico, tienen que prender el clima y en algún momento eso puede representar un recurso que puede ser para comer o pagar la luz”.

En segundo lugar, dijo que el problema de la homologación tiene que ver con una discusión entre la CFE y la Conagua, para que los indicadores de medición correspondan a las temperaturas que arroja Tamaulipas, “por eso no logramos migrar a la (tarifa) 1F”, explicó.

Apuntó que si bien hasta hoy no se ha logrado hacer esta migración a una tarifa preferencial de electricidad, lo que se busca es que al menos los hogares en mayor rezago y marginación social lo tengan.

Si bien dijo que en el municipio de El Mante se hizo la solicitud, esta no se ha materializado para esta zona que registra temperaturas muy altas, especialmente en verano.

“Necesitamos garantizar por lo menos que se hagan las mediciones correctamente, para que a partir de allí se haga una discusión, pero si no se logra para toda la población, por lo menos para las personas en mayor condición de pobreza, rezago y. marginación social”.

Por Perla Reséndez

Expreso-La Razón