Dejó el verano buenas ventas a restaurantes

El aumento es atribuible en gran medida a la enorme cantidad de turistas que visitaron la zona sur

TAMPICO, TAMAULIPAS.- El sector restaurantero registró un aumento de hasta un 90 ciento en el movimiento comercial durante el periodo vacacional de verano.

Daniel Sandoval, comerciante del ramo, informó que el aumento es atribuible en gran medida a la enorme cantidad de turistas que visitaron la zona Sur de Tamaulipas.

«En este año, tuvimos muchos turistas. De cada 10 consumidores, seis a siete eran de otros estados del país , e incluso del extranjero».

Las condiciones del clima, explicó que fueron favorables para que la región tuviera cientos de miles de visitantes.

A diferencia de años anteriores, comentó que la estabilidad económica a nivel nacional , ayudó a generar confianza.

La seguridad en las carreteras que comunican con la zona, agregó que también fue factor para que se tuviera un repunte significativo.

Sin embargo, comentó que se espera que durante las siguientes semanas las tendencias muestran un descenso importante.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso-La Razón