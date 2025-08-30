Detienen a conductor tras choque que dejó a su acompañante herida

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Una mujer resultó lesionada la madrugada de este sábado tras un aparatoso accidente automovilístico en el corredor urbano Luis Donaldo Colosio, en el tramo de Altamira.

El percance, donde una camioneta se estrelló contra una barrera de protección, ocurrió a la 01:45 horas, en el kilómetro 14, con dirección de sur a norte.

​El vehículo involucrado fue una camioneta Ford Explorer, modelo 1998, color negro, con placas de circulación XRS414B del estado de Tamaulipas. El conductor, identificado como Raúl Omar N., de 36 años, fue detenido por las autoridades y puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia.

Una acompañante del conductor, Xochitl del Carmen N., de 41 años, sufrió diversas lesiones a causa del impacto. Paramédicos la trasladaron al hospital del ISSSTE para recibir atención médica.

​El impacto fue contra un objeto fijo: una barrera de protección metálica de color amarillo y varias luminarias. La infraestructura dañada es propiedad del Ayuntamiento de Altamira.

​Peritos de tránsito se presentaron en el lugar del accidente para recabar información y elaborar el parte informativo. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Por Óscar Figueroa

