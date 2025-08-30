¡Exhibidos!

Correcaminos tuvo diez minutos de lucidez, pero Tepatitlán enseñó el músculo y goleó en el Marte R. Gómez

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.-. Primero les dieron el dulce… y después se los arrebataron. Correcaminos fue exhibido por Tepatitlán, que se impuso con un contundente 4-1 en el Estadio Marte R. Gómez. La derrota provocó el enojo de la afición, que no solo abucheó, sino que también exigió a gritos: “¡Fuera Eugui!”.

El equipo naranja dejó claro que lo vivido el domingo pasado en el triunfo ante Tlaxcala fue apenas una ilusión. Este viernes, apenas mostró diez minutos de lucidez antes de que los jaliscienses tomaran el control y no tuvieran piedad. Incluso, el marcador pudo ser más abultado.

Correcaminos abrió el marcador al minuto 15, cuando Jesús García culminó con gol un contragolpe letal. Antes de ello, el cuadro local había tenido la más clara, pero Yair Espinosa falló increíblemente a escasos centímetros de la portería, en lo que ya puede calificarse como el error del torneo.

El gol, lejos de motivar al equipo, terminó por despertar a Tepatitlán, que a partir de entonces dominó el encuentro. Al 26’, Juan Ocon empató con un disparo de media distancia imposible para Castellanos. Y justo antes del descanso, al 44’, Juan Machado exhibió a la defensa local para poner el 1-2.

En el complemento, al minuto 65, el victorense Ángel Chávez Soto fue profeta en su tierra y de cabeza marcó el 1-3 tras un tiro de esquina. Ya en tiempo de compensación, al 92’, Orlando Ballesteros sentenció el partido con el 1-4 definitivo, ante un Correcaminos desdibujado, sin esfuerzo ni alma.

El silbatazo final vino acompañado de un fuerte abucheo de la tribuna, además de los cánticos en contra del técnico Héctor Hugo Eugui, que cada vez luce más cuestionado en el banquillo universitario.

POR DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO