Gobierno de Altamira mediará en conflicto entre Náutico y Home Depot

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El Gobierno de Altamira, será el mediador en el conflicto que tienen los vecinos del fraccionamiento Náutico Residencial y Home Depot.

El secretario del ayuntamiento, José Francisco Pérez Ramírez anunció que se hará una reunión para determinar cuál es la situación, toda vez que la empresa está por concluir la obra.

“Hubo una reunión hace unos meses donde algunos vecinos se quejaban sobre la corriente de agua y nosotros lo que garantizamos es el flujo de tránsito porque todavía falta la proyección de semáforos”.

Los vecinos del fraccionamiento residencial no quieren que los clientes de Home Depot entren a través del Bulevar Náutico (paso de servidumbre), que el acceso y salida sea únicamente por medio de la Avenida de la Industria.

La construcción de la tienda lleva un avance del 70 por ciento aproximadamente, la inauguración está prevista para el 13 de noviembre.

Fue el pasado miércoles cuando los habitantes de Náutico Residencial se manifestaron en contra de la tienda, incluso bloquearon la Avenida de la Industria.

Por Óscar Figueroa

La Razón