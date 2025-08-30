Se lesionan cinco a exceso de velocidad

Conductora de un vehículo compacto, pierde el control y se sale de la carretera para chocar con un poste; ella y 4 menores resultan heridos.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Cinco integrantes de una familia, cuatro de ellos menores de edad, resultaron lesionados al sufrir un accidente cuando viajaban en un vehículo compacto, cuyo conductor perdió el control por exceso de velocidad.

El hecho ocurrió el viernes a las 07:45 horas en el kilómetro ocho del libramiento que conduce de la Estación Manuel a González, en el sur del estado.

Personal de la Cruz Roja brindó los primeros auxilios a Sarahí “P”, de 30 años de edad y originaria de San Luis Potosí, así como a su hijo menor Israel “A”, de dos años, y a otros tres niños de entre cinco meses y 10 años de edad.

Todos los heridos fueron trasladados a un centro hospitalario para su atención médica.

La familia viajaba en un vehículo Chevrolet Aveo con placas de San Luis Potosí.

En sus declaraciones, la mujer explicó que el accidente se debió a un descuido al perder el control del automóvil.

La unidad circulaba de sur a norte, pero al salirse del camino terminó estrellándose contra un poste.

El impacto provocó que el poste cayera sobre la carretera. Elementos de la Guardia Estatal se dieron a la tarea de atender el incidente y alertar a otros automovilistas para prevenir más accidentes.

Por Alfredo Peña

EXPRESO-LA RAZON