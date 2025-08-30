Vehículo choca contra muro y conductor se fuga en Altamira

El incidente ocurrió aproximadamente a las 04:13 horas en la intersección de la Avenida Pedrera con Villa Altamira.

CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.- Un automóvil Chevrolet Aveo modelo 2020 fue abandonado la madrugada de este sábado tras impactar contra la caseta de vigilancia del parque en la colonia Municipios Libre de Altamira.

El incidente ocurrió aproximadamente a las 04:13 horas en la intersección de la Avenida Pedrera con Villa Altamira.

​El vehículo, color blanco y con placas de circulación WXJ193B del estado de Tamaulipas, sufrió daños considerables en su parte frontal. Agentes de tránsito encontraron el auto abierto y sin conductor en el lugar del percance.

El objeto fijo afectado es un muro de concreto que forma parte de la caseta de vigilancia del parque, propiedad del municipio. Las autoridades prepararon el parte de accidente y notificaron a Obras Públicas sobre los daños.

​No se descarta que el conductor se encontraba bajo los influjos del alcohol al momento del choque. Las autoridades ahora buscan al responsable.

Durante los fines semana son recurrentes los choques con objetos fijos, sobre todo postes de alumbrado público y las protecciones de las lámparas.

La Dirección Jurídica del Ayuntamiento, es quien se encarga de evaluar los daños materiales y el monto que deben cubrir los responsables.

Por Oscar Figueroa

La Razón