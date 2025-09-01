Abejas atacan a dos cerca de las tortas de la barda

Personal de Voluntarios Zona Sur de Tamaulipas arribó al sitio para atender a los afectados.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Dos personas fueron atacadas por abejas, a unos metros del área de las tortas de la barda, a un costado de la ASIPONA de Tampico.

Los agresivos insectos se encontraban en un panal ubicado en un árbol de la plaza Hijas de Tampico, frente al mercado municipal Tampico.

Las personas caminaban por ese sitio cuando de pronto fueron atacadas por las abejas, sufriendo dolorosas picaduras en varias partes del cuerpo.

Como pudieron, lograron alejarse del lugar, siendo apoyadas por elementos de la Guardia Estatal y personal de un negocio de tortas.

A los pocos minutos llegaron los voluntarios para valorar a los afectados y darles los primeros auxilios.

Debido a las múltiples picaduras recibidas, solamente se trasladó a una mujer al Hospital General de Tampico «Carlos Canseco».

Apoyaron como escolta en ese traslado.

Por. Benigno Solís/La Razón