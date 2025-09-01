¡Abuelita, ya pagaron! Arranca entrega de pensiones y programas del Bienestar de septiembre-octubre

TAMAULIPAS, MÉXICO.- Desde este lunes 1 de septiembre comenzó el depósito de pensiones y apoyos de los Programas del Bienestar correspondientes al bimestre septiembre-octubre. La dispersión, que beneficiará a millones de mexicanos, se realizará de forma escalonada hasta el día 25, según la letra inicial del primer apellido.

Adultos mayores, personas con discapacidad, mujeres de 63 y 64 años, madres trabajadoras y sembradores del programa Sembrando Vida verán reflejado su apoyo en las tarjetas del Banco del Bienestar, que se ha convertido en el principal canal para la entrega directa de recursos.

De acuerdo con la Secretaría de Bienestar, los adultos mayores recibirán 6 mil 200 pesos, mientras que las mujeres de 63 y 64 años obtendrán 3 mil pesos bimestrales. En tanto, las personas con discapacidad accederán a 3 mil 200 pesos, las madres trabajadoras a mil 650 pesos y los sembradores a 6 mil 450 pesos de jornal mensual.

El operativo de pago comenzó este lunes con la letra A y concluirá el jueves 25 de septiembre con las letras W, X, Y y Z. El caso de Sembrando Vida tendrá una fecha especial: el jueves 11 de septiembre.

La secretaria Ariadna Montiel Reyes aseguró que los programas sociales continúan y se fortalecen en lo que llamó “el segundo piso de la Cuarta Transformación”, con el propósito de mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables.

Para consultar la fecha exacta del depósito o la ubicación de las sucursales del Banco del Bienestar, los beneficiarios pueden ingresar a gob.mx/bienestar o al sitio ubicatubancodelbienestar.bienestar.gob.mx.

Por. Raúl López García