Bloquean Avenida Hidalgo para exigir justicia para Gabriela y su hija

La propia afectada encabezó la movilización, en compañía de familiares, amigos, simpatizantes e integrantes de un colectivo.

TAMPICO, TAM,. La avenida Hidalgo fue bloqueada la tarde del lunes por personas que exigen justicia para Gabriela Salazar y su pequeña hija, la cual le fue arrebatada en días pasados por quien fuera su pareja.

Durante más de una hora, fue bloqueada esa arteria en el cruce con la avenida Ejército Mexicano.

Los inconformes ocuparon ambos carriles, lo que obligó a decenas de automovilistas a buscar vías alternas.

A través de una manta, dieron a conocer que el pasado 29 de agosto, ña jueza Roxana Ibarra Canul ordenó de manera violenta e injusta que le arrebataran a su hija de tan solo 3 años, sin haber sido notificada del proceso y violando los derechos como madre.

Exigieron justicia y la restitución inmediata de la menor.

Gabriela Salazar dio a conocer que se comunicó con uno de los familiares de Alejandro Ávila, su ex pareja, el cual le dijo que si quería que esto cambiara, que retirara las denuncias en contra de la persona que tiene a su hija en estos momentos.

Consideró ilegal el documento que presentó su ex esposo para quitarle a su hija.

«El papel es totalmente ilegal, ponen direcciones diversas, ponen que fui notificada y no, no fui notificada, en el juicio legitimo del séptimo familiar tengo la guardia y custodia al 100 por ciento», detalló.

Precisó que demandó a esa persona por violencia familiar extrema, abuso sexual en su contra y abandono de obligaciones.

Definió a Alejandro Ávila como un hombre violento.

Por Benigno Solís/La Razón