Cuatro escuelas inician ciclo sin luz

El problema fue resultado de una falla eléctrica que inició en horas de la madrugada.

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Cuatro escuelas de la zona norte de Tampico, iniciaron sin energía eléctrica el ciclo escolar 2025-2026, la mañana del lunes.

Los planteles afectados están ubicados en las colonias Borreguera y Enrique Cárdenas González.

Claudia Rosas Marín, titular del Centro de Desarrollo Educativo, dijo que ante las altas temperaturas registradas en la zona, esas instituciones educativas solo trabajaron medio turno.

«Dentro de lo que cabe los alumnos están trabajando, van a trabajar medio turno para que esto no se pare, la educación tiene que seguir», explicó. «Me pasan el reporte de cuatro escuelas, voy a checar cuántas más están sin energía eléctrica, fue una falla eléctrica, estamos en espera de que haga la reparación la Comisión Federal de Electricidad», detalló.

Fueron afectadas por el apagón tres secundarias y un jardín de niños.

Dejó en claro que en el caso de planteles de preescolar, las autoridades tienen más cuidado por tratarse de niños pequeños.

Por. Benigno Solís/La Razón