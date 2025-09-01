Edwin Luna responde a quienes lo llaman «La reina grupera»

Edwin Luna hace frente a los ataques en redes sociales luego de que se difundió una foto en redes sociales en la que el cantante grupero se ve maquillado. Y todo parece indicar que esta situación no le preocupa en lo absoluto, al contrario, se burla de ello.

Durante una entrevista para el programa Sale el Sol, el intérprete aclaró de dónde surgió la imagen en la que aparece maquillado y reveló si es verdad que usa pestañas postizas y maquillaje para sus presentaciones, situación que desató polémica en redes sociales.

El artista mencionó que no le preocupa que la gente hable, al contrario, mencionó que el que lo hagan, sea para bien o para mal, es una forma de estar vigente.

Agregó que siempre lo han criticado, primero por pintarse el pelo de colores o por cuidarse o hacer arreglos estéticos. Sobre eso, dijo que no tiene nada de malo cuidarse, pero son pocos los hombres que se atreven a decirlo.

Edwin Luna aclara de dónde surgió la imagen con el rostro maquillado

En entrevista Edwin Luna mencionó mencionó que comenzó a circular una imagen en la que aparece con los ojos delineados y usando pestañas postizas. Señaló que esa foto fue de un filtro en TikTok que usó con su esposa y luego la retomaron en redes para decir que estaba maquillado.

«Es parte del show, lo importante es estar uno presente para bien o mal (…) La semana pasada salió una nota que decía que me había puesto pestañas y se maquilló, no entendía de dónde salió esa nota, luego vimos que era un TikTok, donde mi esposa puso un filtro y se me puso a mí, estábamos atacados de la risa”, dijo.

¿Y la foto que Edwin Luna subió maquillado?

A mediados de julio, Edwin Luna subió a su perfil de Instagram una foto en la que aparece con los ojos delineados y escribió: «Antes yo la dedicaba, ahora me dedican a ella». Muchos internautas creyeron que era una imagen real, pero él mismo aclaró en los comentarios que encontró la foto editada en Internet y luego les cuestionó: «Jajaja y sigo pensando como es que creen que me maquillo».

