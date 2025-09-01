Guillermo del Toro subastará objetos de sus películas

Guillermo del Toro subastará objetos de sus películas y tesoros del mundo del terror y fantasía que ha creado.

El aclamado cineasta mexicano Guillermo del Toro, ganador de tres premios Óscar y reconocido por su inconfundible universo de fantasía y horror, ha tomado una decisión que marcará un antes y un después: subastará piezas de su colección conocida como Bleak House o Casa Desolada.

¿Cuándo será la subasta de Guillermo del Toro?

La primera puja se llevará a cabo el próximo 26 de septiembre en Beverly Hills, organizada por Heritage Auctions, y representa una oportunidad única para los fanáticos y coleccionistas de adentrarse en el imaginario creativo del director.

Joe Maddalena, vicepresidente ejecutivo de Heritage Auctions, subrayó la importancia del evento:

La colección de Guillermo del Toro es única. Cada pieza ofrece una ventana al corazón y la mente de un verdadero autor”.

¿Cómo participar en la subasta?

La primera cita será el 26 de septiembre a partir de las 11:00 horas en la galería de Heritage en Beverly Hills. Los interesados podrán participar en persona, por teléfono, correo, fax o a través de la página web oficial, donde ya es posible realizar pujas anticipadas que se cerrarán minutos antes del inicio.

Este será apenas el primer capítulo de un ciclo de tres subastas que se extenderá hasta 2026. Para Del Toro, se trata de garantizar que el legado de Casa Desolada sobreviva más allá de su propia custodia.

¿Qué piezas de Guillermo del Toro serán subastadas?

La primera subasta incluirá más de un centenar de objetos que resumen la pasión del director por el terror, la ciencia ficción y el cómic.

Entre los lotes más codiciados se encuentran un boceto conceptual del vampiro de su ópera prima ‘Cronos’ (1992), una escopeta de utilería utilizada en ‘Hellboy II’ (2008), un mono de conducción de ‘Pacific Rim’ (2013) y una maqueta original del Hombre Anfibio de ‘La forma del agua’.

Uno de los apartados más emotivos está relacionado con ‘El laberinto del fauno’, la cinta que consolidó internacionalmente a Del Toro. Allí figuran bocetos originales del Hombre Pálido y del propio laberinto, realizados por el artista conceptual Raúl Monge.

Además de una maqueta en tres piezas de la entrada al mítico escenario. También destaca una obra de Raúl Villares que representa el molino de la película, pieza que el cineasta confesó haber tenido durante años en su oficina como fuente de inspiración.

Las influencias artísticas del director también estarán presentes: el catálogo incluye láminas de Bernie Wrightson, célebre por su ilustración de Frankenstein, así como obras de Jean Giraud “Moebius” y Robert Crumb.

Se suman además una portada original de Mike Mignola para Hellraiser (1990) y un diseño de HR Giger para el guion inédito ‘The Tourist’.

¿Por qué será subastada la colección de Guillermo del Toro?

La determinación de desprenderse de parte de su más de cinco mil piezas surge tras los incendios forestales que azotaron California a comienzos de este año y que pusieron en riesgo su residencia y el patrimonio que había acumulado durante décadas.

Del Toro relató que en ese momento apenas pudo salvar unas 120 piezas de un total que ronda las diez mil, lo que lo llevó a reflexionar sobre la necesidad de compartir y preservar este tesoro en lugar de mantenerlo en un solo espacio vulnerable.

En palabras del propio Del Toro: “Esta situación me ha hecho consciente del tamaño imposible de la colección y de la responsabilidad de compartir este tesoro con otros que puedan preservarlo para las generaciones venideras”.

¿Cuántas piezas son parte de la colección Bleak House?

Casa Desolada no es simplemente una colección, sino una extensión del propio universo creativo de Del Toro. En 2016, el director describió su acervo como “una biblioteca de imágenes, sonidos e ideas”.

En su interior se encuentran pinturas inquietantes, bustos de criaturas, libros de ocultismo, maquetas y utilería de cine. Todo ello conforma una suerte de gabinete de curiosidades que ha nutrido la estética de películas como ‘El espinazo del diablo’ (2001), ‘El laberinto del fauno’ (2006) y ‘La forma del agua’ (2017).

La magnitud de esta colección quedó demostrada en 2017, cuando el Museo de Arte del Condado de Los Ángeles (LACMA) presentó la exposición Guillermo del Toro: En casa con monstruos, que reunió alrededor de 500 piezas y atrajo a miles de visitantes fascinados por adentrarse en su mundo privado.

Para los coleccionistas y amantes del género, es una ocasión histórica para llevarse a casa un pedazo del universo creativo de uno de los cineastas más influyentes de nuestro tiempo.

CON INFORMACIÓN DE EXCÉLSIOR