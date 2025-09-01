Hipertensión arterial: síntomas y señales de alarma

La hipertensión arterial es un padecimiento silencios. Por eso, identificar los factores de riesgo y sus síntomas es crucial para prevenir complicaciones graves

¿Alguna vez te has preguntado si detrás de tu dolor de cabeza se esconde la hipertensión arterial? Conocer los síntomas y los factores de riesgo de esta enfermedad podría ayudarte a ir al médico antes que se presente un evento cardiovascular mortal.

La hipertensión arterial, o presión arterial alta, es una de las afecciones más comunes en México. La Secretaría de Salud (SSA) calcula que 40 millones de personas viven con este problema.

Para la mayoría de los adultos, una presión arterial normal se sitúa por debajo de 120/80 milímetros de mercurio (mmHg). La categoría de hipertensión se define cuando la presión es de 130/80 mmHg o más, como explica la organización Heart.

¿Cuáles son los síntomas de la hipertensión arterial?

La naturaleza sigilosa de la hipertensión es su mayor peligro, ya que, en general, de las personas con la enfermedad no presentan síntomas hasta que la presión es muy alta o ya ha causado daño a órganos vitales como el corazón y el cerebro, de acuerdo con el Manual de salud Merck.

Esto significa que podrías tenerla sin saberlo. Sin embargo, cuando los niveles son extremadamente elevados, el cuerpo puede empezar a enviar señales de alerta en forma de dolor y malestar en general.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y MedlinePlus, también surgen síntomas que requieren atención médica inmediata.

Un dolor de cabeza fuerte y persistente, inusual o inexplicable, puede ser un indicio de una crisis hipertensiva.

Visión borrosa o cambios en la visión: La presión alta afecta el tubo a través del cual la sangre circula en la retina. Así se originan problemas de la vista.

Dolor en el pecho o dificultad para respirar: Estos son signos alarmantes que sugieren una sobrecarga severa en el corazón o un posible daño cardíaco.

Mareos, náuseas o vómitos: Si estos síntomas se presentan junto con una presión arterial muy elevada, podrían indicar una afectación al cerebro.

Zumbido en los oídos: La hipertensión puede causar daños en los nervios del oído, lo que podría causar malestar y ruidos molestos.

Tobillos hinchados: Cuando el corazón se cansa y deja de bombear sangre, se acumula líquido en los tobillos.

¿Qué factores hacen que suba la presión arterial?

Existen varios factores que suelen aumentar tu probabilidad de desarrollar hipertensión o agravarla si ya la tienes.

Algunos son incontrolables, como la edad o la genética, pero muchos están directamente relacionados con tu estilo de vida y pueden ser modificados para reducir el riesgo.

Aquí te presentamos los principales factores que influyen en la hipertensión, de acuerdo con los Centros de Control de Enfermedades

Edad avanzada: Con el paso de los años, los tubos por los cuales viaja la sangre en el cuerpo (vasos sanguíneos) tienden a endurecerse, lo que naturalmente eleva la presión arterial.

Sobrepeso u obesidad: Tener un exceso de grasa corporal obliga al corazón a trabajar más duro para bombear sangre, aumentando la presión sobre las arterias.

Dieta poco saludable: Un alto consumo de sodio (sal), grasas saturadas y trans, junto con una baja ingesta de potasio, frutas y verduras, contribuye significativamente a la hipertensión.

El sedentarismo debilita el sistema cardiovascular, dificulta el control del peso y eleva el riesgo de presión arterial alta.

Consumo excesivo de alcohol y tabaco: Beber más de la cantidad recomendada de alcohol y fumar dañan directamente los vasos sanguíneos y aumentan la presión arterial.

¿Qué hacer para controlar la presión arterial y cuándo ir al médico?

La buena noticia es que, aunque la hipertensión sea una enfermedad crónica, se puede controlar mediante cambios en el estilo de vida y, si es necesario, medicamentos.

Aquí te presentamos acciones clave para mantener tu presión bajo control y cuándo buscar ayuda profesional, según MedlinePlus y el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS):

Adoptar una dieta saludable: Come más frutas, verduras, granos integrales y fibra, y prefiere grasas saludables.

Realizar al menos 150 minutos de ejercicio aeróbico de intensidad moderada a la semana para fortalecer tu corazón y controlar el peso.

Si tienes sobrepeso u obesidad, incluso una pequeña pérdida de peso puede marcar una gran diferencia.

Dejar el cigarro es una de las medidas más impactantes para proteger tu corazón.

Seguir la medicación y el seguimiento médico: Si los cambios en el estilo de vida no son suficientes, es momento de ir al médico.

Buscar atención médica urgente si experimentas un dolor de cabeza muy fuerte, dolor en el pecho, mareos intensos, náuseas, vómitos, dificultad para respirar o cambios bruscos en la visión.

La hipertensión arterial es una condición peligrosa que necesita atención médica. Aunque a menudo no da avisos, conocer sus factores de riesgo, identificar los síntomas y adoptar un estilo de vida saludable son tus mejores herramientas de prevención y control.

