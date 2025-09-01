Lady Gaga estará en ‘Merlina’ como Rosaline Rotwood

Netflix reveló la primera imagen de Lady Gaga como Rosaline Rotwood en 'Merlina'. La famosa aparecerá en la segunda parte de la temporada 2.

Lady Gaga se une al universo de Merlina con un personaje que ya está dando mucho de qué hablar. Netflix reveló la primera imagen oficial de la artista en su nuevo papel dentro de la serie, y su apariencia ha generado todo tipo de reacciones en redes sociales.

En la foto, aparece con un vestido blanco, cabello platinado junto con Dedos descansando sobre su hombro. Así se presenta como Rosaline Rotwood, una profesora en la Academia Nevermore cuya presencia podría alterar el rumbo de la historia en esta nueva temporada.

El anuncio de su participación se dio meses atrás, incluso se había presentado en el evento TUDUM 2025 con un número musical que dejó ver parte de la estética de su personaje. Sin embargo, hasta ahora no se había mostrado cómo luciría exactamente en la serie.

Esta primera imagen ha incrementado la expectativa entre los fans, especialmente con el estreno de la segunda parte de la temporada dos, programado para el miércoles 3 de septiembre en Netflix.

Un nuevo personaje en la Academia Nevermore

La fotografía fue tomada por la reconocida fotógrafa Sophy Holland y muestra a Lady Gaga con una expresión enigmática, fiel al estilo gótico que caracteriza a la serie dirigida por Tim Burton.

En ella se nota un ambiente oscuro, con esta introducción, Rosaline Rotwood se perfila como una figura clave en la trama, aunque aún no está claro si será aliada o enemiga de Merlina Addams.

Desde la producción, han descrito a Rosaline como una «profesora legendaria» dentro de Nevermore, pero sin ofrecer más detalles sobre su relación con los personajes principales.

Este hermetismo ha desatado teorías entre los fans, algunos de los cuales creen que podría tratarse de Ophelia, la tía enigmática de Merlina mencionada brevemente en la primera parte de la temporada dos.

¿Qué papel jugará Rosaline Rotwood?

Aunque Netflix ha mantenido en secreto muchos detalles del personaje, se espera que su aparición no sea breve. La intriga se ha multiplicado entre los seguidores de Merlina, especialmente por la posibilidad de que Rosaline tenga una conexión familiar con la protagonista. A esto se suma la duda sobre si su personaje continuará en la tercera temporada, ya confirmada por la plataforma.

En este punto, Lady Gaga añade un nuevo capítulo a su carrera actoral. Tras sus interpretaciones en A Star Is Born y House of Gucci, la artista demuestra su versatilidad al sumarse a una serie que ha sabido combinar el suspenso adolescente con el humor oscuro.

La participación de Lady Gaga en Merlina

Además de su participación como actriz, Lady Gaga sumará un tema original a la banda sonora de los nuevos episodios. La canción lleva por título “The Dead Dance”, y no solo será parte del universo musical de la serie, sino que también contará con un videoclip dirigido por Tim Burton, filmado en un lugar tan peculiar como simbólico: la Isla de las Muñecas, en México.

La producción confirmó que tanto la canción como el videoclip serán lanzados el mismo día del estreno de la nueva entrega.

