Mujer graba su propia volcadura en auto

La canción de Britney Spears sonaba a todo volumen cuando la mujer perdió el control de su auto; en redes recuerdan evitar usar el celular mientras manejan

ESTADOS UNIDOS.- ¿Te imaginas ir cantando en tu auto a todo pulmón y de pronto terminar en una volcadura por perder el control? Esto fue lo que le ocurrió a una joven estadounidense, quien por grabar un video para TikTok terminó chocando su camioneta, aunque con un video tan viral que ya le está dando la vuelta al mundo.

A través de TikTok una joven de nombre Kaitlynn McCutcheon de Estados Unidos se hizo viral por compartir un video en el que captó su propio accidente de auto, mismo que terminó con una gran volcadura de la que presume, salió ilesa.

Si bien la mujer de 17 años, según reportan medios locales, no resultó herida e incluso se tomó con humor el momento al compartir el mismo clip editado con audios virales y a tono de broma, ha desatado un debate sobre poner en riesgo su propia vida, de otros conductores o peatones de la zona.

Fue por medio de su propia cuenta de TikTok donde Kaitlynn McCutcheon (@kaitlynnmccutcheon) compartió el video viral en el que en pleno día soleado se le observa cantar Hit Me Baby One More Time, uno de los grandes éxitos de Britney Spears mientras golpea el volante para darle más sentimiento a su interpretación.

Pero de un segundo a otro las cosas cambian de rumbo cuando la mujer pierde el control de su auto, aunque no se sabe si por consecuencia de los golpes al volante, o si por la necesidad de evitar algún accidente.

En pocos segundos la joven pasa de cantar a un rostro asustado y de desesperación, al mismo tiempo que intenta tomar control de su carro y evitar una tragedia; sin embargo, no lo logra. En una toma rápida vemos cómo la cámara del celular termina en el suelo y con la mujer flotando en su asiento a causa de la volcadura.

En redes sociales el video ha dividido opiniones, ya que mientras algunos tomaron con humor lo que la cámara del celular captó, otros la cuestionaron por no conducir con responsabilidad. Según algunos detalles que se tienen sobre el accidente, pese al fuerte impacto, logró salir ilesa, de hecho, en la biografía de su perfil de TikTok escribió el mensaje de:

“Estoy bien y el carro todavía funciona, por cierto”.

Cabe destacar que en ese mismo perfil de TikTok, la joven compartió ediciones del video con música clásica de fondo, con openings de anime, e incluso comparaciones con videojuegos en los que el jugador pierde el control de su auto, así como un más con música country dando a entender que se tomó con humor la situación.

Mientras que en redes sociales, el humor también se ha hecho presente, aunque algunos reclaman que ese accidente le pudo costar la vida a ella u a otras personas solo por grabar un TikTok.

Nos dio canto, nos dio acción, nos dio caras. Una reina.

Salió a dar una vuelta, dio como 5.

Por qué el que graba no hace nada.

Que esté cantando Hit Me Baby One More Time es oro.

No puedo creer que lo único que le preocupe sea el celular.

Salió a dar una vuelta literalmente.

La cara cuando pierde el control es genial.

Puso en peligro la propia vida y la vida de terceros de manera absurda y ridícula. Aún así tiene el valor de subir el video? Para concientizar? Para ganar likes?

Por Dios, menos mal que tenía el cinturón.

Y su primera reacción fue tomar el celu antes de ver si estaba herida o algo.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO