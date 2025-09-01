Ninel Conde tendría que pagar una multa de 500 mil pesos por su polémica salida de La Casa de los Famosos

Debido a que habría revelado que su salida estaba planeada y por no respetar el protocolo de aislamiento de 24 horas, la actriz deberá pagar mucho dinero

La polémica sigue a Ninel Conde, ahora la rodea un nuevo escándalo, esta vez relacionado con su participación en el reality show La Casa de los Famosos México. Fuentes cercanas a la cantante han revelado que ‘El Bombón Asesino’ ha sido penalizada con una multa de medio millón de pesos por presuntamente incumplir el reglamento del programa.

Según lo mencionado por una persona cercana a Ninel Conde, quien habló para la revista TV y Novelas, el conflicto surgió tras su salida del reality, cuando la también actriz habría revelado que su salida del programa estaba pactada y que incluso fue ella misma quien pidió su salida luego de enfrentar problemas y mala relación con algunos de sus compañeros dentro de la casa.

Se dice que el contrato de los concursantes establece que deben abstenerse de todo contacto con el exterior inmediatamente después de ser expulsados, sin embargo, el equipo de Conde habría tomado la decisión de romper esta norma para proteger la imagen pública de la artista, que había recibido fuertes críticas en redes sociales.





La Güera de las Estrellas predice que Ninel perderá fuerte suma de dinero

De acuerdo con las predicciones de hoy de La Güera de las Estrellas para El Heraldo de México, las cartas para Ninel Conde dicen, misma que salieron de cabeza significan que sus deseos no se han podido hacer realidad. Todo lo que quiso hacer en La Casa de los Famosos México tuvo un reflejo diferente.

La astrología arroja una energía oscura o incluso alguna maldición hacia ella. Sus proyectos se empiezan a desmoronar y podría pasar por miseria. El paso por la casa le va a dejar una deuda, pues va a tener que pagar algún monto importante. Su paso por el reality show la deja perjudicada.

«Tiene todas las cartas de cabeza, sus deseos no se han podido hacer realidad y de alguna manera todo lo que quiso hacer tuvo un reflejo totalmente diferente. Incluso aquí hay una energía como de maldición u oscuridad y ella va a estar pagando consecuencias; sus deseos, sus proyectos también se le empiezan a desmoronar. Ella va a salir adelante, pero sí va a haber miseria. El paso por la casa a Ninel le genera una pérdida importante, una oscuridad y va a tener que pagar un dinero y va a decir ‘no me importa’, pero sí le va a perjudicar y al final sí la vamos a ver deprimida aunque no va a querer mostrarlo», dijo.

¿Cuánto deberá pagar Ninel Conde por incumplir contrato en La Casa de los Famosos México?

Debido a que Ninel Conde habría revelado que su salida estaba planeada y por no respetar el protocolo de aislamiento de 24 horas que se exige a los participantes eliminados, la actriz deberá pagar medio millón de pesos tras mentir y romper las reglas en su contrato con La Casa de los Famosos México.

La acción de la cantante, además de polémicas previas sobre supuestas reglas secretas y peticiones especiales durante su estancia, ha generado un intenso debate sobre la credibilidad y el estricto cumplimiento de las normas en el reality, dejando en claro que cualquier violación al contrato puede tener severas consecuencias económicas.

Ninel Conde deberá retractarse y pedir disculpas

Además de la suma económica, según el mismo medio, una de sus fuentes les reveló que Ninel Conde tendría que borrar todas las publicaciones y entrevistas en las que habló de una supuesta salida pactada. Asimismo se tendría que disculpar públicamente en los lugares donde hablo sobre ese tema.

A su vez, señalaron que para asegurarse de que Ninel cumpla con lo solicitado, la producción le habría suspendido todos los pagos pendientes de su estancia en La Casa de los Famosos hasta que lleguen a un acuerdo entre las dos partes. Cabe destacar que hasta ahora la actriz no se ha pronunciado al respecto.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO