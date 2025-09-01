Protesta de vecinos de Altamira contra CFE termina en riña

Los afectados bloquearon cuatro calles por más de dos horas, lo que causó inconformidad de los padres de familia de escuelas aledañas

ALTAMIRA, TAM.- En riña terminó el bloqueo que hicieron los vecinos de la zona centro de Altamira por la falta de luz.

Cansados de no tener el suministro de energía eléctrica desde el fin de semana, los afectados bloquearon cuatro calles por más de dos horas, lo que causó inconformidad de los padres de familia de escuelas aledañas.

En el cruce de las calles Quintero y Matamoros, unas manifestantes se hicieron de palabras con otras mujeres, quienes exigían liberar el paso a los vehículos, lo que detonó la pelea entre las mujeres sin que ninguna autoridad interviniera.

“Tenemos como un año teniendo problemas con el suministro de energía, pero desde el sábado nos quedamos sin luz y uno le habla a la CFE y no resuelven, solamente suben las cuchillas, pero volvemos a tener fallas”, comentó la señora Guadalupe Flores.

Dependencia como la Primera Oficialía del Registro Civil no estuvo abierta este lunes por la falta de luz, cuya falla fue notificada a los usuarios a través de un cartel que fue pegado en el acceso principal.

Calles como la Benito Juárez, Morelos, Matamoros y Quintero fueron bloqueadas por los afectados, hasta colocaron contenedores en medio de las calles.

“Hay vecinos que ya tienen aparatos descompuestos porque solo tenemos por ratos la luz, no hay una solución de fondo y es lo que queremos, por las noches es insoportable dormir, tenemos que salirnos”.

Después que los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad se encargaron de hacer las reparaciones para restablecer el suministro, los inconformes liberaron las calles, pero en caso de que vuelvan a tener fallas, habrán de manifestarse nuevamente.

POR OSCAR FIGUEROA