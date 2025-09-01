Saturadas las escuelas que están en fraccionamientos

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Jorge Luis Cisneros Martínez, comentó que en los primeros 15 días del ciclo escolar, todavía se presentan inscripciones de alumnos

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- Alumnos foráneos han incrementado la matrícula de las escuelas que se ubican en los fraccionamientos de Altamira.

La Supervisora de la Zona Escolar 232, Maria de Lourdes Caceres Badillo, quien tiene a su cargo 10 primarias, comentó que en el turno matutino de la Primaria Estado de Tamaulipas son 720 alumnos en 19 grupos, mientras que en la tarde son un promedio de 160.

En lo que se asigna un director, la maestra está a cargo de la primaria Estado de Tamaulipas, turbo vespertino.

“Ahorita tengo solo dos maestros de gobierno y los demás nos está apoyando el alcalde con maestros municipales”.

A decir de la profesora, las escuelas localizadas en Arboledas, la Morita y San Jacinto están saturadas hasta los turnos vespertinos, “hay mucha demanda de población escolar”.

“Llega mucha gente de otros lugares a los Olivos y se está llenando, un aumento del 50 por ciento, vienen de San Luis Potosí, Veracruz y hasta Michoacán”, dijo María de Lourdes Caceres Badillo.

El jefe del Centro Regional de Desarrollo Educativo, Jorge Luis Cisneros Martínez, comentó que en los primeros 15 días del ciclo escolar, todavía se presentan inscripciones de alumnos, por lo que la matrícula habrá de modificarse, sobre todo en el nivel primaria y secundaria.

Por. Óscar Figueroa

La Razón