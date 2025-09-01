Secretario de Recursos Hidráulicos y funcionarios de COMAPA SUR supervisan obras de rehabilitación de drenaje sanitario en Ciudad Madero

Realizaron un recorrido de supervisión por la obra de rehabilitación de 85 metros lineales de la red de drenaje sanitario en la colonia Unidad Nacional

CIUDAD MADERO, TAM.- En seguimiento a la política del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, enfocada en fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar servicios de calidad para las familias, el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social, Ing. Raúl Quiroga Álvarez, junto al alcalde de Ciudad Madero, Erasmo González Robledo, el gerente general de COMAPA SUR, Mtro. Francisco José González Casanova, y directivos del organismo, realizaron un recorrido de supervisión por la obra de rehabilitación de 85 metros lineales de la red de drenaje sanitario en la colonia Unidad Nacional.

Estos trabajos que se realizan en la intersección de la Avenida Tamaulipas y calle Querétaro, contemplan la construcción de un nuevo pozo de visita que permitirá mejorar el traslado de las aguas residuales y optimizar las labores de mantenimiento de la infraestructura sanitaria, garantizando un servicio más eficiente y seguro para las familias maderenses.

Es importante señalar que en este mismo sector se lleva a cabo la reconfiguración de un colector sanitario, en el cual se sustituyeron 200 metros lineales de tubería en la calle Querétaro, entre Avenida Tamaulipas y calle Morelos.

Asimismo, en la calle Sinaloa, entre Zacatecas y Avenida Monterrey, se ejecuta la renovación de 115 metros lineales de red sanitaria, utilizando materiales de alta resistencia que aseguran un mejor desempeño y mayor durabilidad de la infraestructura.

Con estas acciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso de trabajar con firmeza y responsabilidad, siguiendo las directrices del secretario de Recursos Hidráulicos, para dar cumplimiento a la visión de un gobierno humanista y cercano a la gente, impulsando obras de gran impacto que fortalecen el bienestar de la población.

POR MARIO PRIETO