VIDEO: Captan a ex Gobernador de Querétaro peleando en un bar

El panista fue mandatario de ese estado de 2016 a 2021.

Francisco «Pancho» Domínguez Servién, ex gobernador de Querétaro, fue captado propinando golpes a un hombre durante una riña protagonizada al interior del bar «Canta Corazón», ubicado en Santiago de Querétaro. El panista fue mandatario de ese estado de 2016 a 2021.

En el video se observa a una multitud en el citado bar, quienes se enfrascaron a golpes, mientras otras personas trataban de alejarse o de grabar el momento. El hecho ocurrió la noche del sábado 30 de agosto y según el mismo exgobernador, ya fue denunciado antes la Fiscalía General del Estado de Querétaro.

De acuerdo con «Pancho» Domínguez, señaló: «El fin de semana, en un establecimiento, una mujer de nuestro grupo fue agredida en medio de una riña entre terceros. Al verla lastimada, intervine para protegerla. Rechazo firmemente la violencia contra las mujeres. Ya existe una denuncia en la Fiscalía».

Sobre la mujer que presuntamente habría resultado lesionada no hay mayor información, pero la disputa ya fue denunciada ante las autoridades correspondientes. Tampoco se ha identificado a las personas con las que el exgobernador protagonizó la disputa a golpes.

Sin embargo, esta no es la primera vez que «Pancho» Domínguez protagoniza una pelea a golpes. Previo a la toma de protesta del actual gobernador de Querétaro, tuvo una riña física con el también exmandatario de Querétaro, José Calzada Rovirosa, de la cual admitió después que no debió haber sucedido.

