VIDEO: Joven llora en un Uber y el gesto del conductor se vuelve viral

Tras la amabilidad del conductor de no dejarla sola en su dolor y abrazarla, ahora la joven lo busca para darle las gracias

¡Y de pronto un día de suerte, se me hizo conocerte! Una historia de TikTok se está haciendo viral por lo conmovedora que resulta, esto gracias a un conductor de taxi por aplicación que tras ver cómo una joven lloraba desconsolada, decidió parar la ruta y bajar a abrazarla para ayudarla en su tristeza.

Esta historia, por poco común que resulta, le ocurrió a una joven argentina de nombre Roro, quien tomó un taxi por aplicación después de que su historia de amor con un chico saliera mal. Según lo que contó, ambos se encontrarían en una fiesta, aunque el hombre que le gustaba solo estaba jugando con ella y finalmente no fue al evento.

Durante su story time detalló que es una “migajera”, ya que aceptaba que la bloqueaba toda la semana y la desbloqueaba los fines de semana para darle paso al “ligue” que tenían y así pasó el día en el que tomó el auto, pues entonces se dirigía a su casa.

“Ahí empiezo a llorar y mientras le pido perdón, le digo: ‘Perdón porque estoy llorando’. Y yo me largué la vida en ese Uber. Bueno, mientras yo lloraba le decía: ‘No, nunca le hagas esto a una mujer’ y el chavo, el más lindo, me decía: ‘No, jamás, jamás, yo le creí”.

De acuerdo con la joven, una vez que llegaron al destino, el conductor se sentía apenado por la situación, pero ella no podía dejar de llorar del sentimiento que tenía. Sin embargo, cuando ella estaba por descender del auto, ocurrió el tierno gesto.

“Me estoy por bajar y él me dice, la mejor parte, me dice: ‘¿Te puedo abrazar?’ y yo le digo que sí, pero seguía llorando. En ese momento no tomé dimensión de cómo me iba a abrazar; abre la puerta, se baja, abre mi puerta, me ayuda a bajar y ahí nos quedamos abrazados”, mencionó.

En su relato, la joven detalló que el abrazo fue largo y como si fueran amigos con grande confianza por al menos dos minutos; el hecho, generó una reparación en el corazón roto de Roro, quien afirmó que ahora tras este gesto le tiene más fe a los hombres.

“Me hiciste creer un poquito más en los hombres”, dijo.

Finalmente, la joven detalló que la razón de sus lágrimas no fue lo que el chico le hizo, sino el hecho de que ella se la pasó “rogándole”, una situación que la hizo sentir mal por todas las malas cosas que él le hizo.

“Cuando lloré dije, yo no puedo seguir así, espero que este sea el fin”, dijo antes de revelar que ahora está buscando al conductor del taxi que la consoló en un momento muy personal. Tras ello, en redes se leen comentarios como:

El del Uber viendo que no paraba de llorar y tenía que abrazar.

Llorando x uno en los brazos de otro.

Amiga, quedate con el del Uber.

Me preocupa que hables en tiempo presente lo de estar con él.

Ayer el del Uber me dio un chocolate y me hizo prometerle que no volvería con mi ex.

Te lo envió Dios para que aprendas a valorarte y nunca más meterte en situaciones que vos sabes que no mereces.

El evento canónico es confiar en un varón.

Ay, amiga una vez a mí me obligó a cantar el del Uber para que ya no llore.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO